El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró los alcances de su nueva facultad para realizar inspecciones en domicilios fiscales durante 2026, desmintiendo rumores sobre operativos masivos.

Así, confirmó que las visitas casa por casa serán selectivas, basadas en análisis de riesgo y dirigidas específicamente a verificar la autenticidad de operaciones comerciales y comprobantes fiscales digitales.

Con la entrada en vigor de la reforma al Código Fiscal de la Federación, surge la necesidad de comprender quiénes estarán en la mira de estas diligencias, qué documentación será revisada y bajo qué parámetros se elegirán los contribuyentes sujetos a inspección.

La autoridad fiscal aplicará criterios técnicos para elegir a personas físicas y morales con discrepancias entre declaraciones, facturación y actividad económica real, descartando revisiones generalizadas casa por casa. Fuente: ChatGPT.

¿Quiénes están en riesgo de recibir una visita del SAT en 2026?

La autoridad tributaria puede dirigir sus inspecciones tanto a personas físicas como morales que presenten indicadores específicos de irregularidad fiscal.

Los contribuyentes seleccionados serán aquellos con discrepancias evidentes entre sus declaraciones y la facturación emitida, así como quienes muestren inconsistencias detectadas por los sistemas de auditoría automatizada.

La selección no será arbitraria: el SAT aplicará criterios técnicos de riesgo fiscal establecidos en la legislación vigente, enfocándose principalmente en casos donde existan indicios de operaciones simuladas o el uso de facturas falsas que no amparen transacciones reales.

El procedimiento “exprés” para verificar comprobantes fiscales: en qué consiste

La reforma fiscal introduce el Artículo 49 Bis, que otorga al SAT una herramienta expedita para comprobar la veracidad de los CFDI emitidos por los contribuyentes.

Durante estas visitas domiciliarias abreviadas, los funcionarios pueden recabar evidencia documental, fotografías, videos y audio desde el primer momento de la diligencia. El objetivo central es confirmar que los comprobantes fiscales digitales correspondan a operaciones comerciales genuinas y cumplan con todos los requisitos legales.

En casos donde se detecten irregularidades graves, la autoridad tiene facultad para suspender temporalmente la capacidad de facturación electrónica del contribuyente, medida que busca frenar la emisión de comprobantes apócrifos mientras se resuelve la situación fiscal.

El nuevo Artículo 49 Bis habilita visitas abreviadas para comprobar CFDI, pero obliga al SAT a respetar las garantías del contribuyente. Fuente: Shutterstock.

Qué revisará exactamente el SAT y cuáles son los derechos de los contribuyentes

Las inspecciones fiscales incluyen la verificación de la existencia física del contribuyente en su domicilio declarado, la revisión de contabilidad, documentos que respalden operaciones comerciales, mercancías y bienes relacionados con la actividad económica registrada.

Los contribuyentes visitados mantienen garantías legales fundamentales: pueden exigir identificación oficial a los visitadores, solicitar la orden de visita debidamente fundamentada, recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y contar con representación legal durante toda la diligencia.

La autoridad fiscal está obligada a respetar las formalidades procedimentales y la inviolabilidad del domicilio, ejecutando las visitas únicamente cuando cumplan con los requisitos legales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.