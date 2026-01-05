Muchos trabajadores en México se preguntan qué sucede con el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda si deciden no tramitar un crédito. El Infonavit ha aclarado que estos recursos no se pierden , aunque su recuperación está sujeta a normativas estrictas que los derechohabientes deben conocer.

El dinero, compuesto por las aportaciones patronales equivalentes al 5% del salario, tiene como fin principal la vivienda. No obstante, el instituto permite la devolución de este capital bajo condiciones específicas que garantizan que el ahorro llegue a manos de su titular legal.

Cuáles son los casos permitidos para el retiro del ahorro de Infonavit

La situación más común para solicitar la devolución ocurre al momento de la jubilación o pensión. Si el trabajador cumple con los requisitos del IMSS o ISSSTE y nunca utilizó su crédito, puede reclamar el saldo total de su subcuenta como un complemento para su retiro.

Un segundo escenario se presenta cuando un trabajador deja de cotizar por un largo periodo y alcanza la edad de retiro sin derecho a una pensión formal. En este caso, es posible acreditar el fin de la vida laboral para recuperar los fondos, aunque el proceso administrativo suele ser más detallado.

Cuáles son las restricciones y mitos sobre el efectivo

Es fundamental entender que el Infonavit no permite retiros parciales por desempleo o emergencias económicas, a diferencia de las Afores. Mientras el empleado se encuentre cotizando activamente, el dinero permanece intocable y solo puede destinarse a fines habitacionales.

Expertos advierten sobre fraudes comunes en redes sociales que prometen “sacar el dinero en efectivo” de manera anticipada. El instituto reitera que no existen gestores legales autorizados para liberar estos recursos fuera de los tiempos marcados por la ley, por lo que se debe evitar cualquier intermediario.

Infonavit confirmó que devolverá dinero acumulado a quienes nunca hayan comprado una casa

Existen productos financieros que permiten usar el monto para remodelaciones o pago de hipotecas previas, pero el control del gasto sigue en manos de la institución. En conclusión, el ahorro es recuperable únicamente al concluir el ciclo laboral, funcionando como un seguro financiero para el futuro.

Guía para solicitar la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda

Para iniciar este proceso, es indispensable haber finalizado el trámite de jubilación ante el IMSS y contar con el dictamen correspondiente. Una vez obtenido, se debe seguir este procedimiento:

Requisitos y documentos indispensables

Resolución de pensión: Contar con el documento original emitido por el IMSS (o ISSSTE según sea el caso).

Firma Electrónica (e.firma) vigente: Estar al día con el SAT, ya que es necesaria para validar la identidad de forma digital.

CLABE Interbancaria: Poseer una cuenta bancaria a nombre del titular de la cual se debe proporcionar la CLABE para la transferencia de los fondos.

Identificación oficial: Tener el INE o pasaporte vigente y el CURP a la mano.

Procedimiento paso a paso

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit: Acceder al portal oficial con el Número de Seguridad Social (NSS) y la contraseña personal. Ubicar la sección de devoluciones: Seleccionar la opción de “Retiro de mi ahorro” y elegir el apartado correspondiente a la devolución por pensión. Cargar la información bancaria: Introducir la CLABE interbancaria donde se desea recibir el depósito. Es vital que la cuenta no tenga límites de depósito mensuales. Validar la solicitud: Confirmar los datos y adjuntar la documentación digital solicitada. El sistema generará un número de folio para dar seguimiento al caso.

El tiempo de respuesta suele ser de 10 a 15 días hábiles tras la aprobación de la solicitud. Se recomienda realizar este trámite personalmente para evitar caer en manos de gestores fraudulentos que cobran comisiones por un servicio que es totalmente gratuito.