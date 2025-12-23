El SAT recordó a los contribuyentes qué aspectos deben revisar en sus facturas de gastos médicos para que puedan aplicarse correctamente como deducciones personales en la Declaración Anual.

De cara a la Declaración Anual 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó la importancia de revisar en detalle las facturas de gastos médicos antes de aplicarlas como deducciones personales. Un error en los datos fiscales, en el método de pago o en el uso del CFDI puede dejar fuera este beneficio.

Para evitar rechazos y aprovechar correctamente estas deducciones, la autoridad fiscal detalló qué información debe incluir cada comprobante y qué tipo de gastos médicos son aceptados, información clave para quienes buscan reducir su carga fiscal de forma legal.

Qué datos debe tener una factura de gastos médicos para que sea deducible

Para que un gasto médico sea aceptado por el SAT, la factura debe incluir correctamente el RFC del emisor y del receptor, así como el nombre completo y el código postal fiscal del contribuyente. Estos datos deben coincidir con los registrados ante la autoridad fiscal.

También es indispensable que el CFDI cuente con folio fiscal, fecha de emisión y régimen fiscal, ya que cualquier inconsistencia puede provocar que el sistema descarte automáticamente la deducción.

Otro punto clave es que la factura esté emitida a nombre de la persona que hará la deducción, ya que los comprobantes a nombre de terceros no son válidos, incluso si el gasto fue real.

Método de pago y uso del CFDI: los errores que más rechaza el SAT

El SAT señala que los gastos médicos solo son deducibles si se pagan con medios electrónicos, como transferencia, cheque nominativo o tarjetas . El método de pago registrado en la factura debe coincidir con el utilizado, ya que pagos en efectivo o datos incorrectos pueden invalidar la deducción.

Además, el CFDI debe incluir el uso correcto, como la clave D01 o D02, según el tipo de gasto.

Qué gastos médicos acepta el SAT en la Declaración Anual 2025