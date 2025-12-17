En esta noticia Características de los billetes de las Familias F y G

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el Banco de México (Banxico) emitió un aviso significativo para todos los ciudadanos que deseen llevar a cabo transacciones financieras utilizando billetes físicos.

La máxima autoridad monetaria del país aclaró que aquellos que manejen ejemplares de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y billetes de 100 pesos de la (familia G) deberán prestar atención a una serie de características esenciales que deben cumplir, ya que podrían no ser aceptados en comercios o instituciones de crédito . Se recomienda revisar todos los detalles pertinentes al respecto.

Freno a los billetes | No se podrán realizar compras con los de 500 y 1,000 pesos que tengan esta característica (foto: archivo).

Características de los billetes de las Familias F y G

A través de su sitio web oficial, el Banco de México detalla las características que hacen únicos a los billetes del país, tanto los que están en circulación como aquellos que están en proceso de retiro.

Cada ejemplar presenta una característica particular según la denominación, por lo que se recomienda prestar especial atención a los siguientes detalles, no solo para conocer su fabricación, sino también para prevenir estafas:

En lo que respecta a los pertenecientes a la familia G, estos son los que actualmente se encuentran en circulación y no figuran en la lista de los próximos a ser retirados.

Dentro de la lista de familias en las que se distribuyen los ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su historia, se destacan los de las familias F y G.

Los billetes de la familia F son aquellos que fueron introducidos en circulación de forma escalonada; el primero en 2006 y el último en 2017, este último corresponde al conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esta familia de billetes presenta cambios en los elementos de seguridad, colores y tamaños en comparación con la familia anterior (D1).

Valor de 100 pesos

Familia: G Medidas: 132 x 65 mm

Material: Polímero

Color predominante: Rojo

Anverso: Representa el periodo de la Colonia con Sor Juana Inés de la Cruz; incluye un fragmento del patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Reverso: Ecosistema de bosques templados con árboles de pino, encino y oyamel; muestra la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada en los estados de México y Michoacán, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Valor de 200 pesos

Familia: G

Medidas: 139 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Color predominante: Verde

Anverso: Representa la Independencia de México con Miguel Hidalgo y José María Morelos; incluye la Campana de Dolores.

Reverso: Ecosistema de matorrales y desiertos con el águila real; muestra la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora.