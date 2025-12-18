La Secretaría de Educación de Pública (SEP) lanzó una convocatoria para quienes deseen aplicar a una vacante en el organismo y recibir hasta 40,000 pesos brutos por mes.

Desde el organismo gubernamental confirmaron el puesto ofertado y cuáles son los requisitos para ser considerados elegibles. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuál es el puesto laboral y qué se necesita para acceder a la vacante?

De acuerdo al anuncio oficial que realizó la SEP a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el puesto a ocupar es en la Subdirección de Inventarios.

Se trata de una sola vacante que permitirá a la persona contratada acceder a un salario bruto mensual de $39,078.00 (Treinta y nueve mil setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

El perfil que espera elegir la entidad gubernamental para cubrir este puesto acarrea una serie de condiciones y requisitos:

Escolaridad

Area General: Ingeniería y Tecnología. Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ingeniería, Ingeniería Civil. Area General: Ciencias Sociales y Administrativas. Carreras Genéricas: Economía, Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Administración. Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula Profesional.

Experiencia Laboral

Mínimo 4 años de experiencia en:

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.

Área General: Organización y Dirección de Empresas.

Grupo de Experiencia: Matemáticas.

Area General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoría Operativa.

Grupo de Experiencia: Ciencia Política.

Área General: Administración Pública.

Evaluación de Habilidades

Orientación a Resultados.

Trabajo en Equipo.

Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.

Examen de Conocimientos

Conocimientos Técnicos específicos relacionados con las funciones del puesto; ver temarios y/o bibliografías en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/temarios-servicio-profesional-de-carrera-2025. Conocimientos Generales de la Administración Pública Federal, cuyo material de estudio, la “Guí

¿Qué funciones deberá desarrollar la persona elegida?

El puesto ofertado por la SEP que permite cobrar hasta casi 40,000 pesos al mes implica desempeñar distintas tareas, tales como:

Difundir la normatividad aplicable para la administración de los inventarios y proponer procedimientos para llevar el registro global de los bienes de activo fijo asignados a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública. Supervisar el procesamiento electrónico de datos en el sistema de inventarios de bienes instrumentales de la SEP (SIBI-SEP), para el oportuno registro de los movimientos al inventario efectuados por las unidades administrativas de la dependencia. Coordinar el proceso de atención a las solicitudes presentadas por las unidades administrativas para el alta y la baja de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública, así como la aplicación de los procedimientos de disposición final. Supervisar el análisis de la información periódica procedente de las unidades administrativas, para determinar cursos de acción que posibilite la actualización de los inventarios de la SEP. Diseñar y supervisar el desarrollo del programa de capacitación en materia de inventarios, dirigido al personal responsable del control de los inventarios de las unidades administrativas de la SEP. Vigilar que el retiro de bienes instrumentales no útiles de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública se lleve a cabo conforme a la normatividad establecida. Integrar el programa anual de disposición final de bienes de la SEP y supervisar su ejecución. Coordinar y supervisar la integración de la carpeta informativa para las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de bienes muebles de la SEP. Supervisar la elaboración de informes periódicos y especiales acerca de las situaciones que guardan los inventarios de la SEP. Dar atención a las auditorías realizadas por los diferentes órganos fiscalizadores e implementar las acciones necesarias para solventar las observaciones.

Para las personas que busquen saber en detalle todos los requerimientos, podrán hacerlo ingresando al siguiente sitio web.