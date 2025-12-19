El sitio está pensado tanto para estudiantes como para docentes, directivos y familias, y busca responder a una de las principales búsquedas actuales en educación.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó un nuevo portal web gratuito con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México .

La plataforma, llamada Educación sin Fronteras, centraliza recursos, orientación y redes de apoyo para acompañar trayectorias escolares sin interrupciones.

El sitio está pensado tanto para estudiantes como para docentes, directivos y familias , y busca responder a una de las principales búsquedas actuales en educación: cómo acceder a apoyos educativos oficiales para población migrante. A continuación, te contamos de qué se trata este portal, quiénes pueden usarlo y qué herramientas ofrece.

Qué es Educación sin Fronteras de la SEP y quiénes pueden usar el portal

Educación sin Fronteras es un portal oficial de la SEP diseñado para atender las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, tanto dentro del país como en contextos de migración internacional.

La plataforma está dirigida no solo a estudiantes, sino también a docentes, directivos escolares, madres, padres y autoridades educativas que participan en procesos de inscripción, reinscripción y acompañamiento escolar.

Su objetivo central es reducir barreras de acceso a la educación y promover trayectorias educativas continuas, con información clara y herramientas adaptadas a realidades escolares diversas.

Qué recursos educativos gratuitos ofrece el portal de la SEP

El sitio reúne recursos y herramientas enfocadas en fortalecer una gestión escolar sensible, situada y corresponsable, especialmente en escuelas que reciben población estudiantil en movilidad.

Entre los contenidos disponibles se incluyen orientaciones prácticas y materiales que facilitan la atención educativa en contextos de alta diversidad cultural y social.

Además, el portal incorpora testimonios de docentes que comparten experiencias reales sobre educación inclusiva, aportando ejemplos concretos para transformar las prácticas dentro del aula.

La red de apoyo de la SEP que conecta a escuelas, docentes y autoridades educativas

Uno de los pilares del portal es la Red Territorial de Acceso Educativo, un directorio con los contactos de Control Escolar en cada entidad federativa.

También incluye enlaces del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) y un registro de acciones formativas para docentes, con foco en movilidad e inclusión educativa. El acceso es gratuito en educacionsinfronteras.sep.gob.mx.