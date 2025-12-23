La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se ausentará de manera temporal de sus actividades oficiales con motivo de las celebraciones de diciembre. Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la mandataria detalló que aprovechará el periodo para pasar la Navidad en compañía de su familia.

No obstante, precisó que permanecerá en comunicación permanente con su equipo de trabajo y atenta a cualquier asunto que requiera su intervención, por lo que el funcionamiento del gobierno federal no se verá interrumpido durante su ausencia.

Claudia Sheinbaum confirma que se ausentará unos días por Navidad, pero seguirá al frente del gobierno desde Acapulco. Fuente: EFE

La presidenta revela su destino secreto de vacaciones: el histórico puerto que eligió para descansar

En medio de la conferencia matutina, desveló que pasará sus días de asueto en Acapulco, Guerrero, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México. La elección del puerto no es casualidad, ya que representa un gesto de apoyo hacia el turismo nacional en temporada alta. La mandataria especificó que su estancia abarcará exactamente tres días: 25, 26 y 27 de diciembre, coincidiendo con las fechas centrales de la celebración navideña.

Durante este tiempo, la presidenta combinará el descanso personal con la supervisión remota de los asuntos gubernamentales, manteniendo líneas de comunicación abiertas con su gabinete y las distintas secretarías de Estado para garantizar la continuidad administrativa del país.

El inesperado cambio de planes que canceló su visita a Chilpancingo y desató especulaciones

La revelación sobre sus vacaciones surgió precisamente cuando reporteros le cuestionaron sobre una posible visita a Chilpancingo para asistir a una importante feria navideña que se está organizando en la capital guerrerense. El evento, descrito como una celebración similar en magnitud a la tradicional Guelaguetza oaxaqueña, había generado expectativas sobre la presencia presidencial.

No obstante, aclaró que sus días de descanso programados le impedirán acudir personalmente a la festividad. A pesar de esta ausencia, la presidenta garantizó que el gobierno federal brindará todo el respaldo necesario, especialmente en materia de seguridad, para que las familias de Chilpancingo y visitantes puedan disfrutar del evento sin preocupaciones.

La Secretaría de Gobernación coordinará las funciones del Ejecutivo mientras la presidenta mantiene supervisión remota. Fuente: EFE Fuente: EFE Isaac Esquivel

¿Quién quedará a cargo del gobierno federal durante su ausencia?

Durante los días en que la presidenta Claudia Sheinbaum se ausente de manera temporal, la conducción cotidiana del gobierno federal quedará en manos de su equipo más cercano. De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, las funciones administrativas y de coordinación serán atendidas por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, quien se mantendrá como enlace directo entre las dependencias federales y la titular del Ejecutivo.