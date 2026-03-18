Un químico presente en objetos de uso diario podría estar afectando tu salud sin que lo notes. Está presente en objetos de uso cotidiano —desde envases hasta productos de cuidado personal— y su impacto pasa desapercibido en la mayoría de los casos. Aunque parece inofensivo, este componente invisible puede acumularse en el organismo con el tiempo. Especialistas advierten que la exposición constante, incluso en bajas dosis, podría tener graves consecuencias en la salud. Los ftalatos son sustancias químicas utilizadas para hacer que los plásticos sean más flexibles y duraderos. Por eso, aparecen en envases de alimentos, botellas, juguetes y cortinas de baño. También se encuentran en cosméticos, perfumes y productos de limpieza, donde ayudan a fijar aromas o mejorar la textura. Esto amplía las formas de exposición más allá del contacto directo. Un punto clave es que no permanecen adheridos al material. Con el uso, el calor o el paso del tiempo pueden liberarse y contaminar el entorno inmediato. Esto explica por qué pueden ingresar al cuerpo de forma constante, incluso sin que la persona lo perciba en su rutina diaria. Estos químicos son disruptores endocrinos que pueden interferir en el funcionamiento hormonal, afectando procesos como el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. Se los ha vinculado con alteraciones hormonales, problemas en el desarrollo infantil y posibles efectos en la fertilidad. Aunque el impacto puede variar, la principal preocupación es la exposición prolongada. Algunos estudios también sugieren una relación con enfermedades metabólicas y trastornos del sistema inmunológico, aunque aún se investiga su alcance. Por eso, reducir la exposición es clave, especialmente en niños, embarazadas y personas más sensibles. Aplicar estos cambios de forma sostenida puede ayudar a disminuir el contacto con estos químicos y reducir sus posibles efectos en la salud a largo plazo.