Donald Trump volvió a quedar en el centro de la escena tras afirmar que posee un “derecho absoluto” para imponer aranceles, incluso frente a decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sus declaraciones generaron repercusión en el ámbito político y económico. El planteo reabre un debate de fondo sobre los límites del poder presidencial en política comercial. En un contexto de tensiones institucionales, el cruce con el máximo tribunal marca un nuevo capítulo en la relación entre la autoridad y el sistema judicial. El mandatario defendió que la imposición de aranceles forma parte de las facultades centrales del Poder Ejecutivo. Según su postura, esta herramienta es clave para proteger la industria nacional y responder a desequilibrios comerciales. El exmandatario sostiene que ninguna institución puede restringir esa capacidad, lo que refuerza su idea de un control amplio sobre la política comercial. Este enfoque ya había sido parte de su estrategia durante su gestión. Sin embargo, especialistas advierten que este poder no es ilimitado. Las leyes vigentes establecen condiciones y marcos que deben respetarse al momento de aplicar medidas arancelarias. La Corte Suprema de Estados Unidos cumple un rol clave en la revisión de decisiones que pueden exceder los límites constitucionales. En materia comercial, su intervención busca garantizar el equilibrio entre poderes. El planteo de Trump tensiona este esquema, al sugerir que sus decisiones no deberían ser revisadas por la Justicia. Esto abre un escenario de posible conflicto institucional. En la práctica, el sistema estadounidense establece controles sobre el Ejecutivo. Por eso, cualquier intento de avanzar sin esos límites podría derivar en disputas legales. La disputa no es solo política, también tiene efectos directos en la economía. Las declaraciones de Donald Trump introducen incertidumbre en los mercados y entre inversores. Los aranceles inciden en precios, comercio exterior y relaciones internacionales, por lo que cualquier modificación genera efectos inmediatos. En este contexto, el conflicto vuelve a poner el foco en la política comercial de Estados Unidos y podría influir en futuras decisiones económicas y en el vínculo con sus socios comerciales.