Walmart de México y Centroamérica (Walmex) arrancó 2026 con menos transacciones y una caída en tráfico en sus tiendas físicas, por lo que la estrategia a reforzar vendrá de sus canales digitales, que han surgido como una vía al crecimiento, dijeron sus ejecutivos en una llamada con analistas. Si bien los ingresos de Walmex en el primer trimestre crecieron 4.4% en un entorno de debilidad general en el consumo (de hecho superó a la competencia agrupada en la ANTAD por 170 puntos base, dijo Cristian Barrientos, CEO y presidente), la empresa registró 0.9 menos transacciones en el periodo, lo que señala una menor afluencia en sus tiendas físicas. “El entorno macro sigue siendo incierto, lo que hace más relevante enfocarnos en lo que controlamos”, dijo Barrientos. La consigna, añadió, es “ejecutar mejor, movernos más rápido y mantenernos cerca de nuestros clientes”. Esa cercanía se ha traducido en una apuesta más agresiva por precios. El modelo de precios bajos todos los días (EDLP) mostró una mejora de 340 puntos base en percepción frente a los consumidores, su mayor avance desde que la compañía mide este indicador. “Estamos viendo progreso en precios, disponibilidad y operaciones de e-commerce, y una buena respuesta de nuestros clientes”, apuntó Barrientos. Donde realmente se juega el siguiente capítulo es en el canal digital. Walmex quiere triplicar su negocio de comercio electrónico en cinco años. Hoy representa 7.7% de su valor bruto de mercancías (GMV), es decir, lo que todos sus clientes pagaron a través de todas las plataformas. “El e-commerce es nuestra principal prioridad de aceleración”, afirmó Barrientos. Esta apuesta se da en un contexto en el que según Mordor Intelligence, las ventas por comercio electrónico estarían llegando a más de u$s 64,216 millones y este año crecería en casi 15,000 millones de dólares, según proyecciones de eMarketer. Si bien gigantes como Amazon o Mercado Libre se llevan la mayor tajada, Walmex se mueve con mayor agresividad y, de acuerdo con sus ejecutivos, mezclará su base de tiendas con su masa crítica logística para crecer más. Sin embargo, hay un contraste en Walmex, reconocido por su directiva: las ventas online crecieron 14.4%, pero el marketplace retrocedió 14.4%, afectado por problemas con vendedores clave, sobre todo en electrónicos. En contraste, el canal on-demand sigue ganando tracción. Creció cerca de 20% y ya permite que 68% de los pedidos se entreguen el mismo día; 14% llega en menos de dos horas. “La velocidad es crítica para ganar en e-commerce bajo demanda”, señaló Prathibha Rajashekhar, responsable de operaciones de Sam’s Club. Para ello, la empresa invierte más en tecnología. Walmex está apoyándose en analítica avanzada e inteligencia artificial para afinar precios, surtido y promociones. “Estamos utilizando estas herramientas para entender mejor el comportamiento del cliente y tomar decisiones más informadas”, explicó Barrientos. En paralelo, la empresa sigue ampliando su negocio más allá del retail tradicional. Bait, su operador móvil, alcanzó 26.6 millones de usuarios activos y generó ingresos por MXN $3,400 millones, un crecimiento de 48% anual, precisó Rajashekhar. Walmart Connect, su división de publicidad, avanzó 33%, en línea con la migración de inversión hacia plataformas digitales. Asimismo, la empresa ve una recuperación en la inversión publicitaria impulsada, dijo el ejecutivo de Sam’s Club, “por la fuerte demanda previa a eventos estacionales clave, como el Mundial 2026 en verano”. Estos negocios, de mayor margen, se apoyan en una base de 47.2 millones de clientes identificables dentro de su programa de beneficios, un activo clave para segmentar y monetizar el consumo. En términos financieros, el grupo reportó un crecimiento consolidado de ingresos de 1.7% (4.1% a tipo de cambio constante), con un margen EBITDA de 10.2%, lo que implicó una contracción de 20 puntos base frente al año anterior. Aunque el margen bruto mostró cierta resiliencia apoyado en negocios de mayor rentabilidad, el incremento en gastos operativos y las inversiones en tecnología, precios y expansión presionaron la rentabilidad. Además, el desempeño en Centroamérica —particularmente en Costa Rica, afectada por deflación y menor participación de mercado— limitó el crecimiento regional. Las inversiones en precios, tecnología y expansión ya se reflejan en la rentabilidad. Aun así, la empresa mantiene el rumbo. “Estamos viendo suficiente progreso para confirmar que vamos en la dirección correcta, aunque el avance no será lineal”, concluyó Barrientos.