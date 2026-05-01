El Senado de la República dio luz verde a las solicitudes presentadas por Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso de personal militar de Estados Unidos con fines de capacitación en territorio nacional, en un periodo que abarcará del 8 de mayo al 15 de octubre. La aprobación se realizó con 104 votos a favor y tres en contra por parte de legisladores de Movimiento Ciudadano. Con ello, se permitirá la entrada de 73 elementos extranjeros para que participen en el ejercicio multinacional conocido como Ejército Anfibio FÉNIX 2026. Las actividades se desarrollarán del 8 al 30 de mayo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, en el estado de Campeche. De esta manera, reforzarán las capacidades de la Armada de México mediante la cooperación internacional. En este caso, el ingreso del personal se realizará en varias etapas. El 6 de mayo arribarán 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, sin armamento y mediante vuelo comercial. Posteriormente, el 10 de mayo ingresarán otros 20 integrantes del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, y el 17 de mayo llegarán 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento. Estos últimos grupos sí transportarán equipo y armamento militar a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense. En cuanto a su salida, el 30 de mayo partirán 60 militares junto con el equipo utilizado, también en una aeronave Hércules, mientras que los 13 elementos restantes saldrán del país el 1 de junio en vuelo comercial. El Senado autorizó -con 105 votos a favor y tres en contra- el ingreso de 23 integrantes del Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos. Este grupo llegará el 1 de agosto con armamento y equipo militar, y participará en el ejercicio denominado Evento SOF 4, enfocado en fortalecer las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales en diversas entidades, como: Se prevé que estos elementos concluyan su participación y abandonen el país el 16 de octubre. Asimismo, el dictamen aprobado establece que la presidenta deberá instruir a la Secretaría de Marina para que entregue al Senado un informe detallado sobre los resultados de estos ejercicios en un plazo no mayor a 30 días posteriores a su conclusión.