La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un acuerdo que marcará un antes y un después en el sector de la construcción pública. A partir de esta decisión, todas las obras financiadas por el Estado deberán utilizar acero producido en el país. El anuncio se da en un contexto de impulso a la industria nacional y de revisión de cadenas de suministro. La medida no solo impactará a grandes proyectos de infraestructura, sino también a proveedores, constructoras y empleos vinculados al sector. El acuerdo establece que cualquier obra pública impulsada por el gobierno deberá priorizar el uso de acero mexicano. Esto incluye proyectos de infraestructura, vivienda, transporte y desarrollos estratégicos en todo el país. La decisión busca reducir la dependencia de insumos importados, especialmente en un sector clave como el acero. Con ello, se pretende generar mayor estabilidad en costos y tiempos de ejecución de las obras. Además, el gobierno apunta a fortalecer la cadena productiva interna. Desde la producción hasta la distribución, la medida impactará en múltiples niveles de la economía. El cambio también responde a un contexto internacional donde las tensiones comerciales han afectado el acceso a materiales. Apostar por producción local aparece como una estrategia de resiliencia económica. El sector siderúrgico nacional se perfila como uno de los principales beneficiados con esta medida. La demanda de acero mexicano aumentará de forma directa conforme avancen los proyectos públicos. Para las empresas constructoras, el cambio implicará una adaptación en sus esquemas de compra y contratación. Deberán ajustar proveedores y procesos para cumplir con la nueva normativa. Sin embargo, el gobierno sostiene que esto podría traducirse en mayor certidumbre en el suministro. Al depender menos de importaciones, se reducirían retrasos y variaciones de precios. También se espera un impacto positivo en el empleo. La producción local podría generar nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país. El anuncio forma parte de una estrategia más amplia que busca impulsar el desarrollo industrial del país. Aunque los detalles operativos se irán definiendo, la directriz ya fue confirmada como obligatoria. Se prevé que la implementación sea progresiva, permitiendo a empresas y organismos públicos adaptarse al nuevo esquema. Esto será clave para evitar disrupciones en proyectos en curso. El gobierno trabajará en lineamientos específicos para garantizar el cumplimiento. Estos incluirán mecanismos de supervisión y criterios claros para la adquisición de materiales. Con esta medida, México redefine su política en obra pública. El enfoque ahora estará centrado en fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia externa en sectores estratégicos.