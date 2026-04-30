Uno de los destinos más exclusivos y codiciados de México volvió al centro del debate nacional después de que el Gobierno federal interviniera para garantizar el acceso público a Playa Las Cocinas, ubicada en Punta Mita, Nayarit, frente a inconformidades por un proyecto turístico en la zona. La Secretaría de Gobernación, junto con Semarnat y el Gobierno de Nayarit, confirmó que el libre tránsito hacia esta joya del Pacífico mexicano debe respetarse conforme a la legislación vigente, enviando un mensaje contundente sobre el carácter público de las playas nacionales. En el Comunicado 049, la Secretaría de Gobernación subrayó que “el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente”, dejando claro que cualquier desarrollo turístico deberá ajustarse a esa obligación legal. La decisión surge en medio de manifestaciones sociales por obras en Playa Las Cocinas, dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, ZOFEMAT, donde pobladores y autoridades exigen que el crecimiento económico no signifique restricciones para comunidades locales ni visitantes. Como parte de la estrategia institucional, autoridades federales instalarán mesas de diálogo con habitantes, empresa desarrolladora y organismos como Profepa para revisar el avance del proyecto, atender reclamos sociales y vigilar el cumplimiento de normas ambientales. Además, Semarnat anunció “supervisión técnica y acciones de verificación” para asegurar que cualquier intervención ocurra con apego a la ley. El Gobierno insistió en que la inversión deberá avanzar bajo “criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno”, equilibrando turismo, desarrollo local y acceso ciudadano.