La frontera entre Estados Unidos y México se extiende por más de 3.100 kilómetros y dispone de 56 puertos y pasos fronterizos habilitados para el cruce entre ambos países.

El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a realizar pruebas con un arma de energía dirigida conocida como Sistema de Denegación Activa o “rayo de calor”, además de diseñar estrategias para su eventual utilización en la frontera con México.

La decisión fue aprobada por Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, y contempla la posibilidad de utilizar esta tecnología militar para disuadir los cruces migratorios y dispersar concentraciones de personas.

La autorización para probar esta tecnología se enmarca en los esfuerzos de Estados Unidos por reforzar la vigilancia fronteriza y desarrollar nuevos mecanismos para disuadir los cruces migratorios masivos.

El Departamento de Guerra no tendrá a su cargo la operación del dispositivo, dado que el DHS será responsable de su utilización y del diseño de las tácticas, técnicas y procedimientos necesarios .

El Pentágono facilitará el sistema de forma temporal al organismo de Seguridad Nacional durante siete meses.

Una vez finalizado ese plazo, el Departamento podrá pedir una prórroga si considera que la tecnología sigue siendo necesaria para las operaciones de vigilancia y control fronterizo, según explicaron desde Defensa.

¿Cómo funciona el rayo de calor?

El dispositivo emite ondas electromagnéticas capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta un kilómetro. Cuando la energía entra en contacto con la piel, provoca una sensación de ardor intenso, similar a la que se experimenta al abrir la puerta de un horno caliente, según explicaron funcionarios militares.

Aunque la sensación suele desaparecer entre 10 y 15 minutos después de la exposición, el dolor está diseñado para provocar una reacción inmediata de alejamiento del área afectada.

Las fuerzas estadounidenses probaron esta tecnología en Afganistán hace casi dos décadas, pero finalmente descartaron su utilización en operaciones de combate. Tampoco llegaron a implementarla en otros escenarios de control de multitudes en los que evaluaron su posible aplicación.

La posibilidad de usar el sistema contra migrantes ya había sido considerada anteriormente. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estudiaron su implementación en sectores con un elevado número de cruces irregulares, entre ellos un tramo de aproximadamente 112 kilómetros en la zona de El Centro, California.

Qué efectos puede provocar el rayo de calor en el cuerpo humano

El Sistema de Denegación Activa fue desarrollado para tareas de dispersión de multitudes y protección perimetral.

Su funcionamiento se basa en la transmisión de energía que actúa sobre las capas superficiales de la piel y estimula los receptores nerviosos responsables de detectar el dolor.

Entre los efectos físicos asociados a la exposición, se encuentran:

Ardor intenso: una sensación de quemadura en las zonas de la piel alcanzadas por el haz.

Enrojecimiento cutáneo: en exposiciones prolongadas, pueden aparecer lesiones superficiales y ampollas.

Dolor temporal: las molestias pueden persistir durante varios minutos después de interrumpirse la exposición.

Reacciones de huida: el dolor puede desencadenar movimientos repentinos que aumenten el riesgo de accidentes, especialmente cerca de ríos, terrenos irregulares u otras zonas peligrosas.

Si bien el dispositivo está clasificado como un arma no letal, su posible utilización en operaciones fronterizas plantea preocupaciones por las consecuencias que podría tener sobre personas en situación de vulnerabilidad, incluidos migrantes, niños y adultos mayores.