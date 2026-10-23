El Gobierno definió cómo se fijarán desde el 1 de enero del 2027 las horas extras para los trabajadores.

En esta noticia ¿Cómo cambian las horas extras y su pago?

La Secretaría de Trabajo y Prevención Social junto al Gobierno de México dieron respuesta a una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores: ¿cómo cambian la horas extras y sus pagos a partir del 1 de enero del 2027? Ya es oficial que la reducción de la jornada laboral comenzará a implementarse dede el inidico del próximo año y, a su vez, las horas extras también sufrirán cambios.

Los trabajadores pueden estar tranquilos que la reducción de la jornada laboral no modificará los derechos contemplados en la Ley Federal del Trabajo, LFT. En ese sentido, se mentendrá la jornada laboral máxima diaria de 8 horas, pago de horas extras, prima dominical, pago de días festivos, regulación de tiempo de comida y vacaciones.

La Nueva Jornada Laboral en México elimina el no límite a las horas extras. Magnific

¿Cómo cambian las horas extras y su pago?

De acuerdo a lo explicado por Secretaría de Trabajo y Prevención Social: “Al establecer a nivel constitucional una jornada laboral de 40 horas, las horas extra se mantienen como un acto voluntario de las y los trabajadores”.

Actualmente, la ley indica que una persona con jornada laboral de 48 horas semanales puede trabajar hasta 9 horas con pago doble, pero no hay un tope límite para cuántas horas pueden hacer los trabajadores con pago triple a partir de la hora 10.

Con la jornada laboral reducida, “las horas extra comenzarán a contarse a partir de la hora 41, y no de la 49 como ocurre actualmente”, detalla la norma. El nuevo esquema elimina el no límite para las hortas extras semanales y lo define a un total de horas 56 horas totales a la semana; es decir, que el máximo de las horas extras sería de 16, teniendo en cuenta que la semana laboral quedará en 40 para el 2030.

La reducción de la jornada laboral comenzará a regir el 1 de enero del 2027. Saúl López / Presidencia

El Gobierno también fijó cómo se deben pagar las horas extras: “Se fija un límite de hasta 12 horas extra pagadas al doble y 4 al triple”.

Estos son los sectores que se verán beneficiados con la reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral comezará el primero de enero del 2027 pasando de 48 a 46 horas semanales, así hasta llegar al primero de enero del 2030 con 40 horas.

Industria manufacturera

Comercio

Servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas

Transportes, correos y almacenamiento

Apoyo a los negocios

La reducción de la jornada laboral no solo traerá beneficios a nivel horas extras, también lo hará en otros aspectos como los que señala el propio Gobierno de México, entre ellos, “reducción de la fatiga y de los accidentes laborales, mejora en materia de salud y seguridad en el trabajo, mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, menor riesgo de padecer patologías del corazón y de muertes por accidentes debido a la menor exposición a jornadas prolongadas”, entre otros.