Gráfico del comportamiento del clima para el domingo 25 de octubre en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte extendido pronosticó para este domingo 25 de octubre lluvias muy fuertes en Colima, la costa de Michoacán y la costa de Guerrero, además de precipitaciones fuertes en otras regiones del país. El organismo advierte que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

El huracán Vance se acercará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima, lo que favorecerá rachas de viento y oleaje elevado. El SMN también prevé lluvias en el norte, centro, oriente y sureste de México, incluida la Ciudad de México, por la interacción de distintos sistemas meteorológicos.

“Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas , rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”, advirtió el SMN.

El centro del Huracán Vance se localiza a más de 500 km al suroeste de Acapulco, Guerrero. Se pronostican Lluvias fuertes en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Fuente: NOAA NOAA

Pronóstico del clima del SMN durante la madrugada del domingo

Para la madrugada del domingo 25 de octubre, el pronóstico correspondiente al periodo del sábado 24 a las 08:00 horas del domingo contempla temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En otras regiones montañosas se esperan valores de entre 0 y 5 °C.

Clima del domingo 25 de octubre: estados con lluvias más intensas

Para este domingo, los estados con las precipitaciones más intensas serán Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (costa), donde se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros. El huracán Vance también favorecerá vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero.

Además, se pronostican lluvias fuertes con puntuales de 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Jalisco. En estas regiones, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, de acuerdo con las condiciones descritas por el SMN.

En el litoral del Pacífico también se espera oleaje elevado. Las costas de Michoacán y Guerrero podrían registrar olas de entre 4 y 6 metros de altura; en Colima, de 3 a 4 metros, y en Jalisco y Oaxaca, de 2 a 3 metros. Estas condiciones se relacionan con la circulación del huracán Vance.

Así se ve el Huracán Vence en categoría 2. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del occidente y sur de México. Coordinación Nacional de Protección Civil

Alerta CDMX y Edomex con el clima del domingo 25 de octubre

En el centro del país, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros. El mismo pronóstico se extiende a Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advierte que las lluvias fuertes pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos. Las rachas intensas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.