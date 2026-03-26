Hace más de 100 años, Nikola Tesla ya imaginaba un tipo de arma militar capaz de cambiar radicalmente la guerra. No eran tanques ni aviones los que vislumbraba, sino máquinas controladas a distancia capaces de operar sin riesgo para los soldados, prefigurando lo que hoy conocemos como drones militares. Su visión mezclaba la innovación tecnológica con un objetivo más ambicioso: crear un mecanismo de disuasión que hiciera la guerra tan peligrosa y costosa que ningún país quisiera iniciarla. En otras palabras, pensaba en tecnología avanzada no solo como poder, sino como un camino hacia la paz. En 1898, durante la Exposición Eléctrica Internacional de Nueva York, Nikola Tesla presentó un pequeño bote que podía ser controlado por ondas de radio. Para la época, este logro era extraordinario: ningún otro inventor había logrado dirigir un objeto a distancia sin intervención física directa. En concreto, utilizó un sistema de circuitos sintonizados que respondían a señales específicas, anticipando principios que luego serían fundamentales en las telecomunicaciones modernas, como la selectividad de frecuencia y el control remoto codificado. Ese mismo año, registró la patente titulada “Method of and Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vessels or Vehicles”, considerada hoy como la base del control remoto moderno. En ella describía no solo barcos, sino también vehículos terrestres y aéreos, mostrando una visión tecnológica sorprendentemente amplia. Incluso propuso que estos sistemas pudieran incorporar respuestas automáticas, lo que hoy se interpretaría como una forma primitiva de automatización. Su diseño no era solo un avance técnico; reflejaba una visión estratégica y casi filosófica. Nikola Tesla creía que las máquinas controladas a distancia —y eventualmente autónomas— podrían reemplazar a los soldados humanos en el campo de batalla. En sus propias palabras, esto haría que la guerra se volviera “imposible”, ya que el costo tecnológico y la falta de sacrificio humano directo eliminarían los incentivos para el conflicto. La conexión entre las ideas de Nikola Tesla y los drones militares actuales no es solo simbólica, sino profundamente técnica y conceptual. En primer lugar, el principio fundamental que Nikola Tesla demostró —el control remoto por señales inalámbricas— es la base directa sobre la que funcionan los drones modernos. Hoy, estos dispositivos utilizan sistemas mucho más sofisticados, pero la lógica sigue siendo la misma: operar una máquina a distancia sin intervención física directa.Además, anticipó algo aún más avanzado: la posibilidad de que estas máquinas no solo respondieran a órdenes humanas, sino que también incorporaran cierto grado de automatización. Esta idea se relaciona directamente con los drones actuales que pueden seguir rutas preprogramadas, estabilizarse automáticamente o incluso tomar decisiones básicas en tiempo real. Desde el punto de vista militar, su visión también coincide con el objetivo estratégico de reducir el riesgo humano en combate. Los drones permiten realizar misiones de vigilancia, reconocimiento e incluso ataque sin exponer directamente a los soldados, algo que él ya imaginaba como una forma de transformar la guerra. En definitiva, los drones militares contemporáneos no son una copia exacta de lo que imaginó, pero sí una evolución directa de sus ideas: máquinas capaces de actuar a distancia, con distintos grados de autonomía, que redefinen la relación entre tecnología, poder y guerra.