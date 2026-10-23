La propuesta de Ciudad de México contempla asesoría legal gratuita y apoyo a inquilinos ante desalojos, pero no establece nuevos límites para el precio de los alquileres ni congela las rentas.

La iniciativa de la Ley de Rentas Justas de Ciudad de México busca reforzar la protección de los inquilinos, aunque deja pendientes algunas de las principales demandas relacionadas con el aumento de los alquileres. El proyecto fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Congreso capitalino, y contempla nuevas herramientas de asesoría y acompañamiento para quienes enfrentan conflictos con propietarios.

Entre las principales propuestas se encuentra la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que brindaría asesoría jurídica gratuita, así como un gabinete de acompañamiento para las familias que enfrenten procesos de desalojo.

La propuesta parte de la necesidad de reforzar los derechos de los inquilinos en una ciudad donde el acceso a la vivienda se volvió cada vez más difícil. MAZKO VADIM

La iniciativa también establece un registro obligatorio de contratos de arrendamiento y mantiene las disposiciones contra las prácticas discriminatorias.

Los detalles del proyecto

La iniciativa se suma a la estrategia que Brugada presentó en julio de 2025, un plan compuesto por 14 medidas para hacer frente a los siguientes puntos:

Aumento de las rentas

Desplazamiento de habitantes de sus barrios

Tensiones relacionadas con la gentrificación

Para Laura Garrido, investigadora postdoctoral del Instituto de Geografía de la UNAM, el proyecto podría funcionar como una herramienta política si no se acompaña de cambios estructurales en el mercado de vivienda. “Se presenta con un buen discurso, pero sin especificar cómo se logrará realmente”, señala.

Desde el Congreso capitalino, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, expresó su respaldo a la propuesta y aseguró que el Legislativo acompañará la política de vivienda impulsada por la administración de Clara Brugada.

El problema de los aumentos en las rentas de Ciudad de México

El mercado de vivienda en Ciudad de México atraviesa una fuerte presión por la demanda, mientras que los precios de los alquileres continúan en aumento.

La propuesta de Clara Brugada no impone un nuevo límite para los aumentos de renta. L a legislación vigente ya establece que los incrementos no pueden superar la inflación . Pese a ello, los alquileres aumentaron 9,6% entre julio de 2025 y julio de 2026, de acuerdo con datos de la plataforma inmobiliaria Inmuebles24.

Durante el primer semestre de este año, el incremento acumulado llegó al 3,7%, por encima de la inflación registrada en ese mismo periodo, de 3,42%.

El nuevo proyecto establece multas de hasta 47.000 pesos para los propietarios que superen el límite permitido. Para Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, se trata de sanciones que podrían resultar insuficientes. La especialista las califica como “poco significativas”.

¿Qué implica la Ley de Rentas Justas de Brugada?

La inciativa busca fortalecer la protección de los inquilinos y establecer mayores garantías en la relación con los propietarios. Entre sus principales propuestas está la creación de:

Defensoría de las Relaciones Inquilinarias , que brindaría asesoría y acompañamiento jurídico gratuito

Gabinete integrado por distintas dependencias del Gobierno capitalino, que apoyaría a las familias que enfrenten un proceso de desalojo

La iniciativa también plantea un registro digital obligatorio de los contratos de alquiler. Los propietarios tendrían 30 días después de la firma para registrarlos y otros 30 días naturales para entregar una copia al inquilino. Los acuerdos deberán tener una duración mínima de un año y los costos relacionados con su tramitación no podrán ser trasladados al arrendatario.

El proyecto contempla además medidas contra determinadas prácticas consideradas abusivas, como:

Prohibir el alquiler a personas con niños o mascotas Imponer restricciones injustificadas de horarios Realizar cobros excesivos por servicios Exigir depósitos de varios meses

Su principal desafío será lograr que estas medidas se traduzcan en una protección efectiva para quienes alquilan y no queden únicamente como cambios en el marco legal.