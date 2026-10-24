En el marco de la celebración del Día del Médico y de la Médica, el Instituto Méxicano del Seguro Social, IMSS, reveló los detalles de cuánto gana un médico familiar del IMSS mes a mes, incluyendo el aumento del 8% que se confirmó durante la semana para todos los trabajadores de la salud del IMSS.
De acuerdo a lo revelado por el IMSS, un médico familiar del IMSS en primer nivel de atención gana mes a mes 53,396 pesos con el nuevo aumento del 8%, lo que significa que antes de este anuncio el sueldo para estos profesionales de la salud era de 50,332.
Este dato sorprendió y sigue sorprendiendo al público en redes sociales que no podían creer esta cifra. Y es mucho más sorprendente al comparar este datos con la información que el Gobierno de México ofrece sobre los salarios de Médicos Generales y Especialistas publicados por la Secretaría de Economía en Data México, cuyo salario promedio mensual está sobre los 11, 500 pesos.
¿Cuánto deben trabajar los médicos del IMSS para ganar 53,396 al mes?
“Compartimos información sobre las percepciones salariales y prestaciones correspondientes a esta categoría, considerando una jornada laboral de 8 horas y un año de antigüedad”, detalló el IMSS.
De acuerdo al IMSS,el sueldo de los médicos o la médicas familiares de primer nivel de atención del IMSS, a partir del quinto año de trabajo, es decir, de antigüedad, con una jornada laboral de 8 horas, con 5 días de trabajo a la semana, “suman 60 días de sueldo año y sigue aumentando”.
Prestaciones anuales del médico familiar del IMSS:
- Aguinaldo 90 días
- Fondo de ahorro 46 días
- Ayuda cultural 23 días
- Prima vacacional 25%
Mejores salarios de médicos generales y especialistas según Data México
“La fuerza laboral de Médicos Generales y Especialistas durante el primer trimestre de 2026 fue 357k personas, cuyo salario promedió los $11.5k MX trabajando alrededor de 37.8 horas a la semana”, reporta el Gobierno de México.
Según Data México, los mejores salario promedio que recibieron los médicos generales y especialistas son los siguientes:
- Baja California Sur: $18.9k MX
- Guanajuato: $17.7k MX
- Chiapas: $16k MX
- Ciudad de México: $ 68.4k (con la mayor fuerza laboral)
- Estado de México: $ 44.4k
- Puebla: $ 24.1k
Tras la publicación del IMSS, los usuarios generaron diversos comentarios sorprendidos por los datos, mostrándose confundidos entre los datos que revela la publicación con lo que muchos conocen por casos cercanos de lo que ganan los médicos que conocen y que trabajan mucho más tiempo del que la publicación señala.
Algunos de los comentarios:
- “Ningún médico familiar o no familiar con un año de antigüedad gana eso. Es peligrosa esta guerra sucia”
- “Osea se ofenden por que ponen cuánto ganan realmente pero días pasados circulaba un goloeteo político diciendo que un médico ganaba el mínimo que ganaba lo mismo que uno de jóvenes construyendo el futuro y ahora con el sueldo real desglosado se enojan vaya vaya”
- “¿No que ganaban 5 pesos y que nos les alcanzaba?"
- “Qué vergüenza la del instituto, publicar cuánto gana un médico para que la población en general se polarice y vea que “no se gana mal” buscando deslegitimar la lucha social".