El IMSS reveló cuánto gana un médico y las redes sociales se revolucionaron.

En el marco de la celebración del Día del Médico y de la Médica, el Instituto Méxicano del Seguro Social, IMSS, reveló los detalles de cuánto gana un médico familiar del IMSS mes a mes, incluyendo el aumento del 8% que se confirmó durante la semana para todos los trabajadores de la salud del IMSS.

De acuerdo a lo revelado por el IMSS, un médico familiar del IMSS en primer nivel de atención gana mes a mes 53,396 pesos con el nuevo aumento del 8%, lo que significa que antes de este anuncio el sueldo para estos profesionales de la salud era de 50,332.

Este dato sorprendió y sigue sorprendiendo al público en redes sociales que no podían creer esta cifra. Y es mucho más sorprendente al comparar este datos con la información que el Gobierno de México ofrece sobre los salarios de Médicos Generales y Especialistas publicados por la Secretaría de Economía en Data México, cuyo salario promedio mensual está sobre los 11, 500 pesos.

Según el IMSS, un médico de primer nivel de atención en el IMSS gana con el nuevo amento 53,396 pesos al mes. IMSS

¿Cuánto deben trabajar los médicos del IMSS para ganar 53,396 al mes?

“Compartimos información sobre las percepciones salariales y prestaciones correspondientes a esta categoría, considerando una jornada laboral de 8 horas y un año de antigüedad”, detalló el IMSS.

De acuerdo al IMSS,el sueldo de los médicos o la médicas familiares de primer nivel de atención del IMSS, a partir del quinto año de trabajo, es decir, de antigüedad, con una jornada laboral de 8 horas, con 5 días de trabajo a la semana, “suman 60 días de sueldo año y sigue aumentando”.

Prestaciones anuales del médico familiar del IMSS:

Aguinaldo 90 días

Fondo de ahorro 46 días

Ayuda cultural 23 días

Prima vacacional 25%

"La edad promedio de Médicos Generales y Especialistas fue de 42.6 años. La fuerza laboral se distribuyó en 50% hombres con un salario promedio de $11.5k MX y, 50% mujeres con salario promedio de $11.5k MX", DATA MÉXICO. IMSS

Mejores salarios de médicos generales y especialistas según Data México

“La fuerza laboral de Médicos Generales y Especialistas durante el primer trimestre de 2026 fue 357k personas, cuyo salario promedió los $11.5k MX trabajando alrededor de 37.8 horas a la semana”, reporta el Gobierno de México.

Según Data México, los mejores salario promedio que recibieron los médicos generales y especialistas son los siguientes:

Baja California Sur: $18.9k MX

Guanajuato: $17.7k MX

Chiapas: $16k MX

Ciudad de México: $ 68.4k (con la mayor fuerza laboral)

Estado de México: $ 44.4k

Puebla: $ 24.1k

Tras la publicación del IMSS, los usuarios generaron diversos comentarios sorprendidos por los datos, mostrándose confundidos entre los datos que revela la publicación con lo que muchos conocen por casos cercanos de lo que ganan los médicos que conocen y que trabajan mucho más tiempo del que la publicación señala.

🏥 ¿Cuánto gana un médico familiar del #IMSS en el primer nivel de atención?



Compartimos información sobre las percepciones salariales y prestaciones correspondientes a esta categoría, considerando una jornada laboral de 8 horas y un año de antigüedad. pic.twitter.com/uKI6m6cIfU — IMSS  (@Tu_IMSS) October 23, 2026

Algunos de los comentarios: