El Congreso de Edomex aprobó el uso responsable de dipositivos eletrónicos para todas las infancias.

El Congreso de Edomex acaba de confirmar la aprobación de la reforma al Código Civil estatal promovida por la la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo del PT, obligando así a todos los adultos, instituciones públicas y privadas que ejerzan tutela o guarda de menores de edad, a promover un “uso seguro y adecuado de las tecnologías de la información y comunicación, tomando en cuenta su nivel de comprensión, edad, capacidad y madurez”.

De acuerdo al comunicado del Congreso del Estado de México, “Congreso mexiquense”, la modificación al Código Civil estatal establece los siguientes parámetros: Educación digital en el uso seguro y adecuado de las TIC, Uso moderado de dispositivos electrónicos, Definición de límites adecuados para su uso, Protección del desarrollo cognitivo, motor y psicoemocional, Participación activa y acompañamiento de las familias e instituciones, Fomento de la convivencia entre pares.

El uso moderado estos aparatos, también obliga a los padres a reducir el uso de dispositivos tecnológicos en los niños en los casos más comununs como: celulares, tablets, computadores y otros dispositivos de su género.

Diputada Yareli Anai Esparza Acevedo en el Congreso de Edomex también incluyó en la televisión en las reducción y control del uso de aparatos de tecnología en infantes. Congreso de Edomex

Atención padres, deben controlar el uso de dispositivos electrónicos a sus según edad

La diputada Esparza Acevedo remarcó que el uso y acceso de menores de edad a dispositivos electrónicos debe reducirse y moderarse adocreto a los siguientes criterios:

El nivel de comprensión del menor

Sus capacidades

Madurez

Autonomía progresiva

“Detrás de cada pantalla hay niñas, niños y adolescentes que necesitan atención, acompañamiento y protección”, subrayó la diputada. Además, la legisladora agregó que la reforma no busca “rechazar estas herramientas ni de impedir que las infancias disfruten de sus beneficios”, pero sí se espera que haya un uso responsable de la tecnología en este grupo etario poniendo límites adecuados con la participación activa de la familia.

Entidades públicas y privadas con menores a cargo también deben controlar y educar en el uso de la tecnología. Shutterstock

Efectos nocivos para los niños y niñas según las investigaciones hechas por la diputada

El comunicado del Congreso mexiquense señala que las investigaciones han demostrado que la sobreexposición digital genera problemas en el desarrollo cognitivo infantil. En menores de 6 años, “una elevada exposición a la televisión se relaciona con alteraciones de las habilidades de motricidad gruesa”.

Asimismo, el tiempo excesivo de uso pasivo afecta la educación y socialización. Dichos estudios demuestran que “está asociado negativamente con la función ejecutiva, las habilidades sociales, y el rendimiento escolar en matemáticas y ciencias”.

“El uso inadecuado de estas herramientas, especialmente durante la primera infancia, puede resultar más perjudicial que beneficioso, lo que refuerza la necesidad de una reforma como la aprobada”, reza el comunicado del Congreso.