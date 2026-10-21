Uniformados de la Guardia Nacional visitas casa por casa a los ciudadanos en Baja California Sur.

La Guardia Nacional de México confirmó que efectivos uniformados están realizando recorridos casa por casa en diferentes colonias de los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California Sur. Miembros del Ejército llegaron a las casas para hacer diferentes preguntas.

¿Qué hacer si el ejército de la Guardia Nacional visita tu casa? Lo primero es asegurarte de que sean efectivos de Defensa; una vez confirmado esto por sus uniformes y elementos distintivos, debes atenderlos y responder a las preguntas sobre seguridad que ellos hagan.

Efectivos del Ejército Guardia Nacional visitan a ciudadanos en BCS para hacer preguntas sobre seguirdad. Guardia Nacional

En qué consisten las visitas de la Guardia Nacional

“El objetivo es conocer las necesidades de la población en materia de seguridad” , aclaró la Guardia Nacional. En ese sentido, los vecinos de Tijuana y Mexicali en Baja California Sur podrán contar cuáles son las problemáticas que más les están afectando, sabiendo que tendrán el acompañamiento del área de seguridad.

“En BCS, integrantes de la Guardia Nacional realizan recorridos casa por casa, donde el personal de esta fuerza de seguridad pública dialoga directamente con los habitantes de diversas colonias”. Detalló el anuncio de la Guardia Nacional.

"Durante recorridos casa por casa, personal de esta fuerza de seguridad pública dialogó directamente con los habitantes de diversas colonias de los municipios de Mexicali y Tijuana", Gurdia Nacional. Guardia Nacional

Seis objetivos de las visitas casa por casa de los uniformados en BCS

El Gobierno de México y la Guardia Nacional ya visitaron más de 200 viviendas y repartieron volantes con información que incluye medidas de prevención y seguridad y el número 088 para la atención a los ciudadanos.

Estos son los seis objetivos de las vistas:

Escuchar y atender de forma directa a la ciudadanía.

Prevenir conductas delictivas.

Mantener entornos seguros.

Brindar orientación en temas de seguridad.

Fortalecer la confianza ciudadana.

Promover la cultura de la denuncia.

Niveles de inseguridad y percepción delictiva en Baja California Sur

De acuerdo con la ENVIPE 2025, el 21.5% de los hogares en Baja California Sur sufrieron al menos un delito durante 2024.

De acuerdo con el INEGI, la tasa de prevalencia delictiva se estimó en 18,827 víctimas de 18 años y más por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, el 37.4% de la población adulta percibe inseguridad en la entidad federativa, mientras que el 46.3% considera la inseguridad como el principal problema del estado. El cajero automático en la vía pública registró el mayor nivel de percepción de inseguridad con 42.6%.