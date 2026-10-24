Alemania confirmó el incencio del famoso "Nido del Águila", el chalé creado en 1938 por el secretario personal de Adolf Hitle, Martin Bormann.

En la cima de uno de los picos de los Alpes bávaros en Alemania, y con una vista impresionante a las magníficas montañas de Berchtesgaden y los alrededores de Salzburgo, fue creado en 1938 uno de los lugares más oscuros y macabros de la historia del mundo: el “Nido del Águila”, también conocido como El Kehlsteinhaus.

Este lujoso pero siniestro chalé fue mandado a construir por Martin Bormann, uno de los jefes nazi y mano dereha del Adolf Hitler. Detrás de este lugar, que para quienes no conocen su origen y lo que sucedió allí bajo el régimen Nazi, parece un lugar donde siempre reinó la paz.

El nido del águila en junio del 2026: este sábado 24 de octubre fue incendiado por un alemán de 33 años con problemas mentales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Nido del Águila es hoy vuelve a ser noticia por el incendio reportado por autoridades alemanas, que según la agencia de noticias EFE, “Las llamas han destruido casi por completo el chalé, pues el difícil acceso”.

Esto revive el mito mito detrás del origen de este chalé nazi. Según indica el sitio web del El Kehlsteinhaus, propiedad del estado de Baviera y Estatal de Berchtesgaden hoy convertido en una Posada de montaña y mirador histórico, no es cierto que esta mansión haya sido construída para Hitler.

“Contrariamente a la creencia popular, no fue un regalo para el 50 cumpleaños de Hitler en 1939″, sostiene El Kehlsteinhaus; sin embargo, reconoce que Adolf Hitler visitó este chalet en algunas ocasiones.

“Aunque Hitler no tomó ninguna decisión en Kehlstein, el edificio representa la ilusión de su régimen, de ‘su mundo’ en Obersalzberg, donde se forjaron planes de guerra y asesinatos en masa”, detalla el sitio web.

Según revela el sitio turístico Das Kehisteinhaus, el verdadero origen por el cual Martin Bormann se inspiró y creó este lugar fue para “casa de recepciones diplomáticas”.

El Nido del Águila tiene cuenta con ascensor, cinco túneles y está valorado en 130 millones de euros

Convertido ahora en uno de los 100 lugares turísticos más visitados de toda Alemania, el Nido del Águila o El Kehlstein está valorado en 130 millones de euros según indica su sitio web.

Ascensor con puerta de bloques de granito

Túnel de acceso de 124 mts de largo por 3 mts de alto

Ascensor de 124 metros de altura con acceso al vestíbulo revestido de espejos y latón y asientos tapizados

Salón de té construido con piedra arenisca

Habitación privada con paredes recubiertas completamente de pino suizo.

Restaurante

Berchtesgaden, Alemania, Europa - 21 de agosto de 2023. El Nido de Águila, el edificio Kehlsteinhaus con la famosa chimenea, regalado por el líder italiano Benito Mussolini al Fuhrer. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Reconocido como un “logro arquitectónico y considerado un ”derroche de naturaleza y recursos", Kehlsteinhaus revela que cuenta con “Un reluciente ascensor dorado en medio de la montaña, a través del cual supuestamente se ascendía a la ‘cumbre del poder’, todo esto era demasiado adecuado para deslumbrar a la gente.

“Debido al elaborado diseño del Kehlsteinhaus, que incluía cinco túneles, el sistema de ascensores y las vías de acceso, el coste de la construcción ascendió a unos 30 millones de Reichsmarks de la época, lo que equivale aproximadamente a 130 millones de euros actuales”, informa la fuente.

El Nido del Águila, también conocido como el Kehlsteinhaus, en Baviera, Alemania. Este túnel conectaba con el ascensor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se llega al Nido del Águila y cómo funciona hoy en día?

Desde 1952, el Nido del Águila comenzó a ser usado desde 1952 como posada de montaña y atractivo turístico, ofreciendo vistas panorámicas y una exposición con 14 paneles informativos. Permanece cerrada en invierno, no permite visitas guiadas y su servicio de autobuses puede suspenderse temporalmente por nevadas o desprendimientos.

“El Kehlsteinhaus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a un incendio”, es la leyenda que el sitio fijó en su página web debido al incendio de este sábado 24 de octubre.

Sin embargo, para llegar a la Kehlsteinhaus, el acceso por carretera se realiza únicamente mediante autobuses especiales de la línea Kehlstein. Esta ruta en autobús inicia su recorrido en el aparcamiento de Obersalzberg para trasladar a los visitantes hasta la posada de montaña.

Debido a su estratégica ubicación, el Nido del Águila jamás fue alcanzado por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, tampoco había sido derribado o demolido por otros medios, por lo que los turistas lo podían apreciar en su “forma original”.

Pese a ser un sitio visitado con fines turísticos y usado por Hollywood en películas y otros films, “No se puede olvidar que la Casa del Águila (Kehlsteinhaus) formaba parte de un entorno idílico que ocultaba los horrores de aquellos años. Hoy en día, ofrece a muchas personas no solo una vista única de un hermoso paisaje, sino también la oportunidad de recordar y comprender la crudeza de una dictadura deshumanizadora”, asevera el sitio web oficial de El Kehlsteinhaus.

Berchtesgaden, Alemania: El nido del águila (Kehlsteinhaus) es un refugio histórico de montaña encaramado en lo alto del pico Kehlstein en los Alpes bávaros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Nido del Águila fue incendiado por un hombre con problemas mentales: esto se sabe

Un incendio, “posiblemente deliberado”, destruyó en gran parte el chalé de la Kehlsteinhaus, donde una “persona sospechosa ha sido detenida de forma provisional”, según reportó EFE.

El acusado es un “hombre, de nacionalidad alemana y 33 años”, sobre quien existen “indicios concretos de posibles trastornos psíquicos”, según la fiscalía.

La autoridad de Baviera , el ministro del Interior Joachim Herrmann prometió reconstruir el edificio histórico para que “no quedará en ningún caso reducido a una ruina”, aseguraron tras el suceso. La agencia de noticias informó que las llamas destruyeron “casi por completo” el Nido del Águila y se estima que los daños ascienden a “millones de euros”.