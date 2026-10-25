El MIR establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, tiene como finalidad principal mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos dentro del mercado laboral formal.

El aumento del salario mínimo para 2027 se encuentra en medio de un debate entre el sector empresarial y el Gobierno, previo a que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determine el nuevo monto en diciembre. El mismo entrará en vigor a partir del 1 de enero, beneficiando a millones de trabajadores en México.

Mientras los empresarios buscan moderar los incrementos extraordinarios, las estimaciones privadas anticipan un ajuste de entre 10% y 13%. El incremento coincidirá con otro cambio relevante en enero del año próximo: el inicio de la reducción de la jornada laboral a 46 horas semanales.

La cifra final del aumento salarial será publicada en el Diario Oficial de la Federación entre el 15 y el 31 de diciembre de 2026. Magnific

Para los trabajadores que perciben uno o dos salarios mínimos, ambas modificaciones tendrán un impacto directo. Por un lado, el porcentaje que se acuerde determinará cuánto aumentarán los ingresos diarios y mensuales. Por otro, la reducción de la jornada laboral contempla conservar el mismo salario y prestaciones pese a trabajar menos horas, a partir del 1 de enero de 2027.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum

Hasta ahora, el nuevo salario mínimo para 2027 no cuenta con una cifra oficial.

Por su parte, Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 3 de octubre que el salario mínimo seguirá incrementándose por encima de la inflación, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

La mandataria también señaló que, entre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos años de su administración, el ingreso mínimo registra un aumento acumulado del 154% en términos reales.

“Hoy el salario mínimo es de más de nueve mil 500 pesos mensuales y va a seguir aumentando por encima de la inflación” , expresó Sheinbaum.

La Conasami, integrada por representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores, será la encargada de concluir las negociaciones durante diciembre. Una vez acordado, el nuevo monto comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.

¿De cuánto es el salario mínimo en 2026?

En la actualidad, el salario mínimo general se ubica en 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9,582.47 pesos mensuales. En cambio, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el ingreso mínimo es de 440.87 pesos diarios. En ambos casos, los montos están vigentes desde el 1 de enero de 2026.

Qué se discute en la Conasami para 2027

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por José Medina Mora, planteó eliminar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), un monto fijo que se incorpora al salario antes de aplicar el porcentaje de incremento.

Según sostuvieron desde CCE, los aumentos registrados desde 2018 ya permitieron recuperar buena parte del poder adquisitivo, por lo que consideran que nuevos incrementos extraordinarios podrían elevar los costos operativos y afectar la generación de empleos formales.

La nueva propuesta empresarial gira entonrno a que el ajuste para 2027 debería considerar únicamente la inflación y uno o dos puntos porcentuales adicionales, en contraste con los aumentos de dos dígitos registrados desde 2019.

El MIR se aplica únicamente a los empleados que reciben el salario mínimo general o alguno de los salarios mínimos profesionales vigentes en México.

¿De cuánto será el salario mínimo, vital y móvil en 2027?

Las estimaciones del sector privado apuntan a un incremento de entre 10% y 13%, aunque el porcentaje definitivo dependerá del acuerdo alcanzado entre las tres partes que integran la comisión.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) planteó un aumento de entre 5% y 10%, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al incremento en el costo de vida.