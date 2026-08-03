Pese a los intentos del presidente Donald Trump para limitar la salida de dólares hacia México, los bancos nacionales todavía no ven una posible baja en la llegada de remesas al país.

El 19 de mayo, el presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva en la que pidió a los bancos de ese país restringir las cuentas a los migrantes que no tengan un estatus de estadía regular en el país.

A esto se suman la agresiva iniciativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que desde el año anterior ha desarrollado una dura política anti inmigrantes, aunque todavía no se ha reflejado en una caída en las remesas.

Sin embargo, BBVA descartó que la medida bancaria tenga un impacto mayor en la llegada de remesas a México, debido a que entre los hogares de migrantes mexicanos en Estados Unidos es común que convivan personas con diferentes perfiles migratorios, incluyendo familiares o conocidos con residencia o ciudadanía estadounidense, quienes podrían realizar los envíos de remesas hacia México.

En este sentido, el banco señaló que las remesas acumulan cinco meses consecutivos con crecimientos, y en junio los mexicanos residentes en el extranjero enviaron u$s 5,471.8 millones, lo que significó un incremento del 4.2% en comparación con lo recibido el mismo mes del año anterior.

Con esta actualización del Banco de México (Banxico), en los primeros seis meses del año, las remesas sumaron u$s 30,759.2 millones, un aumento de 3.1% respecto al mismo periodo de 2025.

En este sentido, BBVA destacó que las remesas mantienen un comportamiento estacional similar al de los últimos años, con excepción del resultado de 2024.

El punto más alto de las remesas en la primera mitad de cada año es junio, y en 2026, la cifra alcanzó u$s 5,471.8 millones. Si bien este monto fue inferior al registrado en junio de 2023 y 2024, superó al observado en el mismo mes de 2025, señala BBVA.