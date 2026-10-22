La electrificación se ha convertido en una de las principales tendencias de la industria automotriz. Sin embargo, muchas personas todavía tienen dudas sobre cómo adaptarse a la necesidad de recargar un vehículo eléctrico o encontrar infraestructura disponible para hacerlo.

Frente a ese escenario, algunas marcas han desarrollado soluciones que buscan acercar la experiencia de conducción eléctrica sin modificar por completo los hábitos de uso del conductor. Una de ellas es e-POWER, la tecnología presente en Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE.

Este sistema funciona de forma diferente a la de un vehículo de combustión tradicional. En lugar de que el motor a gasolina impulse directamente las ruedas, son los motores eléctricos los encargados de mover permanentemente el vehículo.

Por esa razón, la marca afirma que el conductor puede disfrutar de una sensación de manejo propia de un vehículo eléctrico, sin necesidad de conectar el SUV a un cargador externo.

Cómo genera energía mientras circula

La clave de e-POWER se encuentra en la función que cumple el motor a gasolina. Este componente trabaja exclusivamente como generador de energía para alimentar la batería cuando su nivel disminuye. No interviene directamente en la tracción del vehículo.

De esta manera, el sistema puede seguir suministrando electricidad a los motores encargados de mover las ruedas mientras el vehículo circula. Esto permite combinar la experiencia de conducción eléctrica con la practicidad de no depender de enchufes o estaciones de carga.

La marca explica que esta tecnología fue pensada para usuarios interesados en la electrificación, pero que todavía buscan la flexibilidad de realizar trayectos cotidianos o viajes largos sin modificar sus rutinas habituales.

Foto: Nissan.

Más allá del sistema e-POWER

Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE integra esta tecnología dentro de una propuesta enfocada en tres pilares: confort para toda la familia, tecnología y seguridad, y desempeño electrificado. Entre su equipamiento se encuentran una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, clúster digital de 12.3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

El SUV también incorpora un sistema de audio BOSE con hasta 9 bocinas, aire acondicionado de triple zona y un habitáculo diseñado para brindar comodidad a todos los ocupantes durante trayectos urbanos o viajes largos.

Nissan X-Trail cuenta con hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, desarrolladas para apoyar al conductor en distintas situaciones y contribuir a una experiencia de manejo más segura y confiable.

Para quienes buscan acercarse a la movilidad electrificada sin depender de infraestructura de carga, Nissan X-Trail e-POWER con e-4ORCE propone una solución distinta: un sistema donde dos motores eléctricos mueven el vehículo en todo momento, mientras un generador produce la energía necesaria para seguir avanzando.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.