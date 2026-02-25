Después de la ola de violencia en Guadalajara, por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se desató el domingo pasado, después de la aprehensión y abatimiento del máximo líder de la organización criminal, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino declaró a la AFP que está “muy tranquilo” y que “todo va a salir espectacular”, en referencia al Mundial de Futbol. Guadalajara será sede de dos partidos de repechaje de la justa mundialista, y de cuatro juegos de la competencia. Las declaraciones escuetas de Infantino ocurrieron durante una visita a Barranquilla, Colombia, a donde asistió a una visita a la Federación de Futbol de ese país, y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que el país garantizará la seguridad de los asistentes al Mundial. Además, la mandataria añadió que la situación se va “normalizando poco a poco” en zonas como Puerto Vallarta, donde la ola de violencia también se desató después del operativo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para detener al ‘Mencho’, considerado como el capo de la droga más peligroso de México. La ola de violencia no se contuvo a Jalisco, pues durante el domingo se registraron enfrentamientos, tomas de carreteras y actos violentos al menos en 20 estados del país. Por su parte, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aseguró en conferencia de prensa que es “totalmente falso” que Guadalajara pueda perder partidos de la Copa del Mundo, debido a la ola de violencia. “No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes”, mencionó. El presidente de la FIFA dijo además que hay “plena confianza” en las autoridades de los tres países anfitriones del Mundial para la organización de la justa, a poco más de tres meses del inicio de la competencia. Además de los cuatro partidos de la competencia, el Estadio Guadalajara recibirá el encuentro de repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia. Ese partido se realizará el jueves 26 de marzo. El ganador de ese juego se enfrentará a la República Democrática del Congo cinco días después para definir uno de los últimos boletos para la justa internacional.