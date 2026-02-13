Las visitas internacionales este año tendrán un comportamiento acelerado, debido al Mundial de Futbol, y podrían aportar hasta 0.11% adicional al Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de Banco Base. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de la entidad financiera, señaló que en caso de que el número de visitantes se duplique en junio y julio, debido a los 13 partidos que se realizarán en México, y que el gasto promedio se eleve 20%, el efecto del Mundial implicaría aumentar 0.11% el Producto Interno Bruto de este año. La perspectiva de Banco Base coincide con las estimaciones del banco Ve Por Más, pues Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico de esa institución, estimó que el impacto al PIB por el Mundial se acotará a 0.1%. Además, la aceleración de la actividad económica solo se limitará al trimestre en el que se desarrollará el evento, derivado de la llegada de visitantes extranjeros, como un mayor movimiento de consumidores nacionales hacia las sedes o los fan fest. Incluso, en un escenario optimista, en el que lleguen 5 millones de visitantes a México por el Mundial, el crecimiento adicional solo sería de 0.2% del PIB. En diciembre del año pasado México recibió a un total de 10.13 millones de habitantes, lo que significó un incremento de 12.31%, de acuerdo con datos del Inegi. El total de visitantes en diciembre del año pasado representó el mejor resultado para un mes similar desde que se iniciaron los registros. El sector ya recuperó sus niveles previos a la pandemia, pues en comparación con las visitas en diciembre de 2019, el incremento fue de 8.76%. Además, en el acumulado del año, el Inegi registró 98.20 millones de visitantes internacionales, lo que significó un alza de 13.64% anual, y es la primera vez que el país rebasa los visitantes de 2019, es decir, en la era previa a la pandemia de Covid-19. Pese a que México ya superó los niveles de visitantes previos a la pandemia, el gasto total muestra signos de desaceleración. El año pasado, el gasto sumó u$s 34.99 millones, un aumento de 6.16% anual, pero representó el menor crecimiento desde 2020, año en el que se implementó el confinamiento global por el Covid-19. Por otro lado, el gasto medio en el año fue de u$s 356.32, disminuyendo 6.57% respecto al 2024. “Esta disminución del gasto medio se debe a que el número de visitantes ha crecido a un ritmo más acelerado que el gasto total”, estimó Gabriela Siller.