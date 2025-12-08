El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) confirmó un cambio que implementará a partir de ahora en los contratos con proveedores.

A través de una misiva que difundió en sus canales oficiales de comunicación, el organismo gubernamental dio a conocer que aprobó la implementación de la Firma Electrónica Avanzada para una serie de gestiones. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuáles son las gestiones en que se implementará la Firma Electrónica Avanzada?

Desde hace un tiempo, el INFONAVIT ha apostado por una estrategia de digitalización con el objetivo de garantizar prácticas más transparentes, confiables y responsables con los recursos de todos los trabajadores.

El INFONAVIT anunció la implementación de la Firma Electrónica Avanzada. (Foto: Archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por este motivo, autorizó la implementación de la Firma Electrónica Avanzada en actos jurídicos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras, como parte de las acciones de modernización y transparencia de sus procesos.

Se trata de un gran beneficio al que podrán acceder los proveedores ya que permite:

Optimización de los tiempos de respuesta

Digitalización de los trámites sin intermediarios físicos

Reducción del uso de papel y promoción de prácticas sostenibles

Simplificación de los procedimientos administrativos

Validación de los documentos mediante procesos digitales

¿Qué sucederá con la antigua firma en los contratos?

Cabe destacar que la actualización que llevará a cabo el INFONAVIT para que los proveedores puedan hacer efectivos los contratos se encuentra en plena etapa de transición.

Esto implica que la Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (SAT) convivirá con la firma autógrafa que actualmente se utiliza para los actos jurídicos.

Para mayor información, se aconseja a los habitantes mantenerse atentos a los comunicados oficiales que pueda emitir la entidad gubernamental.