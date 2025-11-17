Adiós Infonavit | Claudia Sheinbaum confirmó cuáles son los 3 nuevos requisitos para comprar una casa

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado noticias alentadoras para millones de mexicanos con aspiraciones de comprar casa. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha implementado una reforma significativa en sus políticas, eliminando el complejo sistema de puntaje que históricamente filtraba a los solicitantes.

Este cambio marca el inicio de una nueva era en el acceso a créditos hipotecarios, como parte de la estrategia del gobierno enfocada en facilitar la vivienda digna. La medida busca beneficiar a un sector más amplio de la fuerza laboral, simplificando el proceso para obtener un financiamiento.

Los ajustes, confirmados por el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, buscan alinear al instituto con el programa gubernamental “Vivienda para el Bienestar”. La modificación clave radica en la drástica simplificación de requisitos para Infonavit.

Cuáles son los nuevos requisitos para acceder a un crédito Infonavit y comprar una casa

Ahora, para iniciar la solicitud de un crédito, los trabajadores solo deberán cumplir con tres requisitos. Martínez Velázquez enfatizó la directriz presidencial durante una conferencia: “La presidenta nos dijo: es vivienda para todos los que la necesitan y hace una simplificación de los requisitos, que nada más son tres”.

Infonavit elimina los puntos y ofrece créditos hipotecarios con solo 3 requisitos

Según explicó el director del organismo, las condiciones anteriores, que incluían la exigencia de 1,080 puntos y la alta tasación de las propiedades, limitaban a muchas familias trabajadoras. Con esta actualización, el acceso se vuelve más sencillo, permitiendo a un mayor número de personas calificar.

Los tres nuevos requisitos de Infonavit para acceder a una vivienda son:

El solicitante no debe ser propietario de otra vivienda El solicitante debe ser un trabajador activo en una empresa formal, incluso si tiene tan solo seis meses de antigüedad laboral El salario del solicitante debe oscilar entre uno y dos salarios mínimos.

Cómo solicitar el nuevo crédito de Infonavit con solo tres requisitos

A pesar de que el tradicional requisito de acumular 1,080 puntos de Infonavit ha sido eliminado, el instituto no ha dejado de lado la prudencia financiera. La institución continuará evaluando ciertos criterios internos, aunque no especificados, para asegurar que los beneficiarios no incurran en situaciones de sobreendeudamiento. Un elemento central del nuevo modelo es que la tasa de interés aplicada al crédito será personalizada , ajustándose directamente a los niveles de ingreso de cada trabajador.

El director del organismo extendió una invitación a todos los trabajadores interesados en aprovechar estas nuevas y accesibles condiciones.

Para iniciar el proceso y beneficiarse de este cambio, los trabajadores deben actualizar su información personal y laboral en el portal oficial “Mi Cuenta Infonavit” o acudir a cualquiera de las oficinas del instituto a nivel nacional.

Esta reforma promete ser un catalizador para la adquisición de vivienda en México, facilitando un paso fundamental para el bienestar de las familias trabajadoras.