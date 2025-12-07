A través de sus plataformas oficiales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México realizó un anuncio de suma importancia para quienes busquen llevar a cabo una serie de trámites, en el marco del cumplimiento de la nueva reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación.

El organismo fiscal recibió en los últimos días a representantes de plataformas que ofrecen servicios digitales, con el objetivo de brindarles todos los detalles de las nuevas disposiciones que se implementarán en materia de conectividad y que traerán diversas modificaciones en lo que concierne al acceso a la información.

¿Cuáles son los cambios que anunció el SAT respecto a los trámites?

En función de los lineamientos que busca establecer el SAT con la nueva reforma, las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades tributarias el acceso en línea y en tiempo real, únicamente, a la información fiscal que les permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El SAT explicó los detalles de las nuevas disposiciones para cumplir con la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, en materia de conectividad con las autoridades fiscales. (Foto: Archivo).

Con la implementación de estos cambios, se prevé mejorar en la seguridad jurídica y fiscal, así como respetar la privacidad de las y los contribuyentes. Así lo aseguró el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, tras la reunión encabezada durante la primera semana de diciembre.

¿Cómo entrará en vigencia esta nueva reforma?

El encuentro de la última semana contó no sólo con la presencia del jefe del SAT, sino también con el administrador general Jurídico, Ricardo Carrasco Varona, quien expuso que para cumplir con esta disposición legal, será emitida una propuesta normativa que no viola la privacidad de la información de las plataformas ni de sus usuarios. Esto es debido a que la misma está enfocada exclusivamente en la información de índole fiscal.

En este aspecto, se informó que la disposición señalará cuáles son los datos a los que tendrá acceso la autoridad fiscal, con motivo de llevar tranquilidad a las plataformas y sus usuarios.

También les permitirá identificar la información conforme al tipo de servicio digital que prestan, a fin de ofrecerles practicidad de acuerdo con sus operaciones.

¿Cómo se podrá acceder a la información de los contribuyentes?

De acuerdo a la información que compartió el administrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Carlos Malanche Flores, las plataformas tendrán la opción de elegir el mecanismo con el que se otorgará el acceso a la información.

Sistema Interfaz Aplicativo

Ante ello, los funcionarios del SAT y hacendarios, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y los representantes de plataformas digitales, acordaron mantener abiertos los canales de comunicación con el objetivo de que los contribuyentes que presenten dudas puedan resolverlas de manera efectiva.