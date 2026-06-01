El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene un crédito hipotecario poco conocido que puede cambiarle la vida a miles de trabajadores mexicanos: se llama Mejoravit Solo para Ti y deposita hasta 163,000 pesos directo en tu cuenta bancaria para que renueves, amplíes o repares tu hogar.

Lo más importante: no necesitas dejar tu vivienda como garantía. Si estás afiliado al IMSS y cumples ciertos requisitos, este dinero podría estar disponible para ti antes de lo que imaginas.

¿Quiénes pueden pedir hasta 163,000 pesos a Infonavit sin hipotecar su casa? Estos son los únicos requisitos

No todos los trabajadores califican automáticamente, pero los requisitos son más accesibles de lo que muchos creen. Para acceder al crédito Mejoravit Solo para Ti lo primero que necesitas es ser derechohabiente del IMSS con una relación laboral vigente, es decir, estar trabajando actualmente y cotizando.

Además, debes estar registrado en una Afore con datos biométricos capturados, autorizar la consulta de tu historial en el Buró de Crédito y no tener ningún otro crédito activo con Infonavit. También es indispensable que la vivienda que quieres mejorar sea tu residencia habitual o que pertenezca a un familiar directo.

Hay una condición más que pocos conocen: la regla de edad más plazo. Los hombres no deben rebasar los 70 años al momento de liquidar el crédito, mientras que las mujeres tienen hasta los 75. Esto significa que entre más joven solicites el préstamo, mayor puede ser el plazo que te otorguen.

El monto que puedes recibir va desde los 10,000 hasta los 163,000 pesos, aunque nunca puede superar el 90% del saldo acumulado en tu Subcuenta de Vivienda. En otras palabras, entre más tiempo lleves cotizando y mayor sea tu sueldo registrado, más dinero podrías obtener.

Crédito Infonavit 2026: quiénes pueden obtener hasta 163,000 pesos con Mejoravit Solo para Ti sin hipotecar su casa y cómo solicitarlo paso a paso. Fuente: Canva

Así deposita Infonavit el dinero directo a tu cuenta: plazos, tasas y en qué puedes gastarlo

Una de las mayores ventajas de este programa frente a versiones anteriores es que el dinero aprobado se deposita directamente en tu cuenta bancaria, sin intermediarios ni supervisión de obra. El trabajador recibe el monto y tiene hasta 9 meses para aplicarlo en las mejoras de su vivienda.

Las tasas de interés son fijas durante toda la vida del crédito. Si el monto autorizado es menor a 41,273 pesos, la tasa anual es del 10%. Para montos superiores a esa cantidad, la tasa sube al 11% anual. Los plazos de pago van de 1 hasta 10 años, lo que permite elegir una cuota mensual que se ajuste al presupuesto de cada familia.

En cuanto al uso del dinero, el crédito está diseñado exclusivamente para mejorar la vivienda. Puede destinarse a remodelaciones en general, reparaciones de cualquier tipo, ampliaciones de la construcción existente, y mejoras en instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias .

La diferencia clave con otros esquemas de crédito del Infonavit es que aquí la vivienda no queda hipotecada. El instituto público no exige la escritura como garantía, lo que significa que, si por alguna razón el trabajador tiene dificultades para pagar, su propiedad no está en riesgo de la misma manera que con un crédito hipotecario tradicional.

Cómo solicitar el crédito Mejoravit Solo para Ti en 2026: documentos, pasos y dónde hacerlo en línea

El trámite puede realizarse de dos formas: en línea desde el portal Mi Cuenta Infonavit o de manera presencial en cualquier Centro de Servicio Infonavit (CESI) del país. La opción digital es la más rápida y está disponible las 24 horas.

Antes de iniciar, conviene tener a la mano los documentos que se solicitarán durante el proceso: identificación oficial vigente, CURP y RFC, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, estado de cuenta bancario con número de CLABE interbancaria, y los formatos que el propio Infonavit pone a disposición para descargar desde su plataforma.

El primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit con tu número de seguridad social y contraseña. Desde ahí podrás consultar el saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda, simular el monto al que podrías acceder y, si decides continuar, iniciar la solicitud formal. El sistema te guiará para autorizar la consulta al Buró de Crédito y completar el proceso de verificación biométrica vinculada a tu Afore.

Una vez aprobado el crédito, el depósito llega directamente a la cuenta bancaria que registraste. A partir de ese momento comienza a correr el plazo de 9 meses para aplicar los recursos. Las cuotas de pago se descuentan vía nómina, igual que cualquier otro crédito Infonavit, por lo que no tienes que hacer transferencias manuales cada mes.