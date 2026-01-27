El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una serie de licitaciones públicas, tanto de carácter nacional como internacional. El objetivo de garantizar la operación ininterrumpida de hospitales y áreas administrativas a lo largo de 2026.

Las convocatorias, difundidas a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), están orientadas a fortalecer la atención médica mediante la contratación de insumos, servicios especializados y tareas de mantenimiento. Con esta estrategia, el instituto busca prevenir posibles escenarios de desabasto y consolidar una planeación anticipada para el próximo ejercicio fiscal.

El IMSS lanzó licitación pública en México para evitar desabastecimiento

Conoce los detalles de esta iniciativa y mantente al tanto de las novedades por parte del organismo.

Detalles de la licitación pública del IMSS

Colima se posiciona como uno de los puntos clave de esta estrategia, donde el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS lanzó más de 20 procesos de licitación. Entre los servicios contemplados destacan:

Hospitalización psiquiátrica subrogada

Hemodiálisis

Laboratorio clínico

Terapia electroconvulsiva

De forma complementaria, se incluyó contrataciones para el suministro de gas LP, alimentos hospitalarios, traslados programados de pacientes y material de osteosíntesis , con el fin de asegurar la operación diaria de unidades médicas con alta carga asistencial.

Seguridad hospitalaria del IMSS en México

La región del Estado de México Poniente también forma parte de las prioridades del IMSS, con licitaciones dirigidas al servicio integral subrogado de centrales de mezcla, un componente fundamental para la preparación segura de medicamentos especializados y tratamientos oncológicos.

En Guanajuato, los procesos se enfocan en el mantenimiento de sistemas de videovigilancia y detección de humo , así como en la provisión de prótesis, órtesis y anteojos, acciones que refuerzan la seguridad, la prevención de riesgos y el bienestar tanto de pacientes como del personal médico.

Sonora concentra otra parte relevante de la actividad licitatoria, con la contratación de más de 25,000 servicios de mastografía e interpretación de estudios, además de la adquisición de alérgenos. Con ello, el IMSS pretende robustecer la detección temprana y las acciones preventivas en la entidad.

Quintana Roo se suma a este esquema mediante procesos para el traslado terrestre de pacientes, el abastecimiento de gas y la compra de consumibles para bombas de infusión, servicios indispensables en una región caracterizada por su alta movilidad poblacional.

Los procedimientos de contratación se realizan conforme al artículo 134 de la Constitución. A través de la plataforma ComprasMX, refuerzan la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

¿Qué son las licitaciones públicas del IMSS?

Autoridades del Seguro Social subrayaron que este paquete de licitaciones tiene como finalidad anticipar requerimientos y disminuir vulnerabilidades operativas, asegurando una prestación de servicios médicos ordenada y continua durante el año.

El organismo sostiene que una planeación temprana fortalece su capacidad de respuesta ante incrementos en la demanda o eventuales contingencias sanitarias, al tiempo que genera certidumbre para los proveedores y promueve una competencia efectiva.

Con esta estrategia de contratación de insumos y servicios subrogados, el instituto busca sostener la atención médica de millones de derechohabientes y garantizar que los recursos estén disponibles cuando más se necesiten, evitando interrupciones en los servicios de salud en todo el país.