Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó un cambio clave en el sistema de pensiones del IMSS, al eliminar un requisito que durante años dejó a miles de trabajadores sin acceso a una jubilación. La decisión representa un precedente relevante en materia de seguridad social.

Con esta resolución, el máximo tribunal estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social no podrá seguir aplicando una condición que resultaba discriminatoria, al vulnerar derechos laborales y de protección social.

Qué requisito del IMSS declaró inconstitucional la Suprema Corte

La SCJN determinó que el IMSS no puede exigir semanas cotizadas continuas como condición para otorgar una pensión. Este criterio había sido utilizado para rechazar solicitudes de trabajadores con trayectorias laborales interrumpidas.

El tribunal consideró que esta exigencia no toma en cuenta la realidad del mercado laboral en México, donde es común que existan periodos sin cotización por desempleo o informalidad.

Según el fallo, negar la pensión por este motivo vulnera el derecho a la seguridad social, ya que castiga a quienes no lograron mantener aportaciones constantes a lo largo de su vida laboral.

Por qué el fallo cambia el acceso a las pensiones del IMSS

La resolución de la Corte establece que las interrupciones en las cotizaciones no pueden ser motivo automático para negar una pensión . A partir de ahora, el IMSS deberá evaluar cada caso sin aplicar este criterio restrictivo.

Esto implica que personas que antes eran rechazadas podrán volver a solicitar su pensión, siempre que cumplan con los requisitos generales establecidos en la ley.

A quiénes beneficia el fallo y qué impacto tendrá

El fallo beneficia principalmente a trabajadores con trayectorias laborales irregulares, que antes veían rechazada su pensión por periodos sin cotización.

La resolución también impacta en juicios y trámites en curso, ya que los tribunales deberán aplicar este nuevo criterio frente al IMSS. Con esta decisión, la Suprema Corte refuerza el derecho a la seguridad social y redefine el acceso a las pensiones en México.