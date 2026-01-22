El Gobierno de México confirmó la continuidad y expansión del programa Salud Casa por Casa, que ya superó los 10 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad, beneficiarias de las Pensiones para el Bienestar, consolidándose como una de las principales estrategias de atención preventiva.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Programas para el Bienestar, las consultas gratuitas realizadas directamente en los hogares buscan fortalecer la prevención, reducir complicaciones y evitar la saturación hospitalaria, mediante un seguimiento médico periódico que inició en junio de 2025 y que continuará durante 2026 en todo el país.

Sigue el programa Salud casa por casa.

Más de 10 millones de consultas en ocho meses

El informe gubernamental detalla que “de junio de 2025 al 19 de enero de este año se realizaron más de 10 millones 270 mil consultas médicas gratuitas” en los domicilios de derechohabientes, lo que permitió integrar una historia clínica individual para cada persona atendida.

El programa, creado en el primer año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, prioriza la atención directa y cercana, con brigadas que visitan hogares en zonas urbanas y rurales, reforzando la prevención y el acompañamiento médico continuo de poblaciones históricamente vulnerables.

Consultas domiciliarias acumuladas: 10.2 millones

Atenciones de urgencias: 4,683

Inicio del programa: junio de 2025

Personal desplegado: 20 mil profesionales de la salud

Programa para el 2026 para la salud de los mexicanos adultos mayores. Gobierno de México

El Gobierno quiere garantizar la atención médica y continuidad en 2026

Además de las consultas regulares, Salud Casa por Casa registra “más de 4 mil atenciones de urgencias”, derivadas principalmente de presión arterial descontrolada o diabetes descompensada, situaciones que fueron estabilizadas en los domicilios antes de coordinar la referencia hospitalaria correspondiente.

El comunicado subraya que “20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos recorren todo el país” para brindar atención directa, logrando que miles de personas reciban seguimiento oportuno sin necesidad de trasladarse a centros de salud saturados.

El Gobierno de México reiteró que durante 2026 continuarán las visitas, muchas en su segunda ronda, y enfatizó que “este programa es público, ajeno a cualquier partido político”, dejando claro que su uso con fines distintos al desarrollo social está estrictamente prohibido.