El empresario cree que el futuro del mercado laboral debe ir a jornadas más extensas y semanas de menos días.

El hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, ha vuelto a encender el debate sobre el futuro laboral y económico del país. Durante su participación en eventos de su fundación, el magnate de las telecomunicaciones lanzó una propuesta que impacta directamente en el esquema actual de seguridad social: eliminar las pensiones tradicionales y elevar significativamente la edad de retiro en México .

Para el dueño de Grupo Carso, el sistema actual de jubilaciones representa una carga muy compleja para las finanzas públicas y no se alinea con la realidad de la longevidad moderna. Su postura es clara: los mexicanos deberían trabajar más años para evitar futuros problemas económicos en las finanzas públicas.

Carlos Slim contra las pensiones de Bienestar e IMSS

La postura de Carlos Slim se basa en que los sistemas de pensiones vigentes, incluyendo el IMSS, ISSSTE y los programas de Bienestar, se han vuelto “regresivos”. Según el empresario, mantener a una población inactiva desde los 60 o 65 años genera un déficit que termina por frenar el desarrollo del país .

La alternativa sería un modelo donde el retiro no sea una desconexión total del mercado laboral. El argumento principal es que, gracias a los avances médicos, una persona de 65 años está en plenitud de sus facultades para seguir aportando a la economía. Por ello, sugiere que la edad de jubilación formal debería trasladarse a los 75 años.

Carlos Slim desea que se supriman las pensiones del Bienestar y el IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar laborando (foto: archivo).

Carlos Slim quiere que el futuro de la economía sean: Semana de 3 días y más horas de trabajo

El empresario plantea una reestructuración profunda de la jornada laboral:

Jornadas intensas: Trabajar entre 11 y 12 horas diarias .

Menos días a la semana: Reducir la semana laboral a solo 3 días .

Más empleo para jóvenes: Al liberar 4 días de la semana, las empresas tendrían la necesidad de contratar a más personal, duplicando teóricamente la oferta de trabajo.

Este modelo busca que los adultos mayores permanezcan activos y generen ingresos, evitando que dependan exclusivamente de una transferencia gubernamental que, en palabras del magnate, “no soluciona la pobreza de fondo”.

Actualmente, millones de mexicanos dependen de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual ha sido un pilar de la administración federal. Las declaraciones de Slim sugieren que estos recursos deberían enfocarse en la inversión productiva y no en un esquema que él considera “pasivo”.

Para el sector empresarial y financiero, la propuesta de Slim abre una conversación necesaria sobre la viabilidad de las Afores y el gasto público en seguridad social de cara a las próximas décadas, donde la población de la tercera edad superará en número a la fuerza laboral joven.