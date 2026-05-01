El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Chiapas a las 10.10 horas este viernes, 1 de mayo de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 53 km al noroeste de Cintalapa, con una profundidad de 132.2 kilómetros, latitud de 16.883° y una longitud de -94.176°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades emiten recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas; no use elevadores; al cesar, evacúe por rutas señaladas y siga fuentes oficiales.