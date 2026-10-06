México tiene prohíbido por ley la revisión de mochilas y los interrogamientos injustificados a los clientes en negocios.

La Revista del Consumidor de la Profeco y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, emitieron un documento oficial en dejan en evidencia la vulneración de los derechos de los clientes cuando entra y salen de los negocios en el país. “El perfilamiento racial en el consumo es una práctica discriminatoria que debe erradicarse”, aseveró el informe.

Partiendo del “prejuicio”, la PROFECO y el CONAPRED afirma que el perfilamiento racial en los negocios comerciales refuerza la discriminación y atenta contra los derechos fundamentales de las personas, por lo que hacen un llamado conjunto para que las empresas tengan compromiso y no llevar a cabo prácticas de este tipo y a los clientes los invita a hacer las denuncias correspondientes.

Donde denunciar si te retuvieron o interregoraron sin sustificación dentro de un local. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno de México cataloga el perfilamiento racial cuando la seguridad del negocio y/o empleados del lugar vigilan, persiguen, interrogan o tratan como sospechosas a las personas debido a su origen ético o racial, incluyendo tono de piel, apariencia física o bien, cómo van vestidos dejando de lado su conducta.

Dónde y qué denunciar si te obligaron a abrir tu mochila o te interrogaron sin justificación alguna

Las autoridades ponen a disposición de las personas consumidoras estos cuatro medios de contacto para denunciar prácticas ilegales que atenten contra sus derechos.

Londres núm. 247, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

www.conapred.gob.mx

quejas@conapred.gob.mx

55 5262 1490 (zona metropolitana) / 800 543 0033 (entidades federativas)

Casos en los que debes denunciar

Fuiste objeto de una detención o intercepción injustificada, basada únicamente en tu apariencia. Fuiste sometido a cuestionamientos sobre tu identidad, actividades o motivos para encontrarte en ese lugar. Pusieron en duda tu nacionalidad, asumieron una situación migratoria irregular o te exigen demostrar tu pertenencia al país. Llevaron a cabo revisiones corporales y a tus pertenencias, entre ellos tu mochila o bolso sin motivo alguno

“Estas prácticas no solo vulneran derechos como la igualdad, la libertad de tránsito, la privacidad y la no discriminación, sino que transmiten un mensaje de exclusión al rechazar o cuestionar la identidad de las personas”. afirmó la PROFECO y el CONAPRED.

La Ley Federal de Protección al Consumidor te protege antes este tipo de abusos de autoridad

De acuerdo a la actualización del texto de la Ley Federal de Protección al Consumidor al 23/12/2025, su artículo 10 prohíbe la retención, revisión de pertenencias o interrogantes injustificados a los clientes en negocios y comercios: “Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo accionesque atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación” .

Según la ley, en el caso que la persona “sea sorprendida en la comisión flagrante de un delito”, las autoridades del negocio deberán “poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente”.