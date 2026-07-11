Las nuevas disposiciones buscarán que los usuarios eviten correr dentro de las estaciones, no se sienten en el suelo y modifiquen la manera en que transportan sus mochilas. Para las autoridades, estas conductas representan riesgos para la seguridad y la movilidad de todos.

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha implementado una serie de lineamientos destinados a modificar los hábitos cotidianos de los usuarios. A través de tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) tiene como objetivo reducir accidentes y optimizar la circulación en pasillos, andenes y trenes.

Se recordó que desplazarse con precaución es fundamental para mantener un servicio de transporte más ordenado. En este sentido, se exhorta a los usuarios a caminar con tranquilidad en pasillos, escaleras y andenes para prevenir caídas y empujones.

El Metro CDMX cambia las reglas y los pasajeros ya no podrían subir al vagón con la mochila en la espalda (foto: archivo).

¿Qué normas del Metro de la CDMX aplican para llevar mochilas?

Uno de los elementos en los cuales el STC ha enfatizado de manera particular es el uso apropiado de mochilas. A pesar de que es común llevarlas en la espalda, se recomienda actualmente transportarlas en la parte frontal con el objetivo de facilitar el movimiento dentro de los vagones y disminuir el riesgo de incidentes o robos.

Adiós para siempre a la mochila | Metro se unió a Metrobús y ahora nadie podrá cargar este accesorio (foto: archivo).

Adiós para siempre a la mochila | Metro se sumó a Metrobús y ahora nadie será capaz de portar dicho accesorio (foto: archivo).

El Metro ha comunicado que colocar la mochila en el pecho favorece mantener despejados los pasillos y proteger las pertenencias personales, al mismo tiempo que previene la obstrucción del paso a otros usuarios.

Adiós al as mochilas en la espalda

Postura oficial del Metro CDMX sobre los asientos en el piso

El objetivo de esta iniciativa es eliminar la acción de sentarse en el suelo, tanto en los andenes como en el interior de los trenes. La entidad ha enfatizado que los pasillos representan áreas de tránsito constante y su ocupación puede resultar en incidentes.

A pesar de que estas regulaciones no contemplan en esta fase multas, su finalidad es fomentar una cultura de mayor respeto y orden dentro de un sistema que moviliza diariamente a más de cuatro millones de personas.