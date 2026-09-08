Por orden de la Procuraduría Federal del Consumidor, se cancela la compra de esta popular marca de leche que no superó pruebas de laboratorio.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad al mercado lácteo en México. El organismo evaluó un total de 85 marcas de leche y productos lácteos ultrapasteurizados disponibles en supermercados y comercios de conveniencia de todo el país.

El resultado general fue favorable para la industria, ya que 84 de los productos analizados cumplen con la información que presentan en sus empaques sobre proteínas, grasas, lactosa y sólidos no grasos. Sin embargo, un producto de bajo costo no logró superar la revisión técnica.

La prueba de laboratorio abarcó diversas categorías comerciales para verificar el cumplimiento de la NOM-155-SCFI-2012 y la NOM-183-SCFI-2012. Entre los productos analizados se incluyeron 17 marcas de leche entera, 6 leches semidescremadas, 6 descremadas y 9 productos combinados con grasa vegetal.

El producto reprobado por Profeco

El único producto que incumplió las normativas fue LactiLac, una bebida comercializada de manera exclusiva en Tiendas 3B a un precio promedio de 12 pesos por envase de 950 ml. Según la investigación publicada en la Revista del Consumidor, esta bebida láctea con grasa vegetal adicionada con vitaminas A y D incurre en fallas de denominación que pueden resultar confusas para los compradores.

Por sus características, el laboratorio de Profeco determinó que podría considerarse una imitación de producto lácteo combinado. La autoridad aclaró que el producto no representa un riesgo para la salud humana, pero recomendó evitar su compra hasta que la empresa modifique su empaque y se adecue a la normativa mexicana.

Profeco recomendó evitar su compra hasta que la empresa modifique su empaque y se adecue a la normativa mexicana. Profeco

Precios y variaciones en el mercado

El estudio mostró una marcada disparidad de costos en los anaqueles mexicanos. LactiLac figuró como la opción más económica, mientras que la presentación más costosa del estudio fue Carnation Clavel, con un valor cercano a los 63 pesos por 944 ml.

Las marcas tradicionales como Lala, Alpura y Santa Clara se mantuvieron en un rango intermedio que oscila entre los 34 y 42 pesos por litro. Profeco reiteró la importancia de revisar las etiquetas para diferenciar entre leche 100% pura, producto lácteo combinado e imitaciones.

Actualmente, el apartado de LactiLac ya no figura de forma clara en el portal oficial de Tiendas 3B, donde ahora se promociona un producto similar bajo el nombre de LactiBu.