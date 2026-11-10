El presidente Yamandú Orsi viajará la semana próxima a Madrid, España, para participar de un foro económico que incluirá un desayuno informativo que es promovido por la empresa Solaria, la compañía que proyecta una inversión de 5.700 millones de dólares en Uruguay.

El mandatario tiene previsto salir del país entre el 14 y el 17 de noviembre, según la solicitud que presentó ante la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, para que el Parlamento autorice su salida.

Solaria a

En la solicitudse detalla que participará en el Nueva Economía Forum, en Madrid. De acuerdo con lo informado por los organizadores, el presidente participará de un “desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, bajo el mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y la compañía de energía fotovoltaica y medioambiente Solaria”.

El gobierno inició ayer un cronograma de trabajo conjunto con las intendencias de los departamentos de Canelones, San José y Florida para coordinar la instalación de un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios y generación solar.

El proyecto, formalizado el pasado 14 de octubre mediante la firma de un acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa española empresa Solaria Energía y Medio Ambiente, propone la construcción de una planta fotovoltaica y un centro de datos que, según las autoridades, implicaría una inversión global de 5.700 millones de dólares.

La idea es una inversión de 5.500 millones de dólares para el desarrollo de un centro de datos, bajo el régimen de zona franca, y otros 200 millones de dólares destinados a instalar 350 megavatios de generación solar, que abastecerán el parque con energía renovable propia.

Firma de acuerdo entre Solaria y el gobierno uruguayo. Solaria

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, señaló que la empresa ya se encuentra en negociaciones por los padrones donde prevé emplazar las obras y gestionando los permisos administrativos necesarios para avanzar.

La iniciativa se desarrollará en dos fases. La primera comprenderá la instalación de 200 megavatios de capacidad para centros de datos y la totalidad de la generación solar prevista. En la segunda, se incorporarán otros 300 megavatios de centros de datos, para alcanzar los 500 proyectados.

Las instalaciones se distribuirán en los departamentos de Canelones, San José y Florida.