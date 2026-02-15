Millones de habitantes en el continente norteamericano tendrán la posibilidad de disfrutar de un solo feriado esta semana y será este lunes, lo que dejará apenas tres días de descanso. La medida impacta en servicios, trámites y rutinas, mientras crece la duda sobre qué se conmemora y por qué. Detrás de la fecha hay una tradición histórica que se repite cada año, pero que no siempre se comprende del todo. El feriado modifica horarios, operaciones bancarias y actividades oficiales. Sin embargo, su verdadero significado va más allá de un simple día sin trabajo. La jornada tiene un peso simbólico particular y conecta con figuras clave de la historia. Aunque muchos lo asocian con descuentos comerciales o un fin de semana largo, el origen del feriado revela un trasfondo institucional que explica su permanencia en el calendario. El feriado corresponde al Día de los Presidentes en Estados Unidos, celebrado cada tercer lunes de febrero. En 2026, coincide con el lunes 16 de febrero. Es una fecha federal que honra a quienes ocuparon la presidencia, aunque originalmente estuvo dedicada a George Washington. El feriado existe desde 1885, cuando se instauró para recordar el nacimiento de Washington, ocurrido el 22 de febrero de 1732. Con el tiempo, la conmemoración se amplió para incluir a todos los mandatarios del país, pasados y presentes. El cambio se consolidó en 1971, cuando el feriado adoptó el nombre popular de “Día de los Presidentes”. También comenzó a vincularse con el natalicio de Abraham Lincoln, reforzando el homenaje a la institución presidencial y no solo a una figura individual. El objetivo central es reconocer el rol histórico del liderazgo presidencial en la construcción política de Estados Unidos y su influencia en la vida democrática del país. Al tratarse de un feriado federal, varias actividades se detienen o funcionan con limitaciones. Entre los principales impactos: Las celebraciones varían según el estado y la comunidad. En escuelas, se realizan actividades educativas sobre historia, liderazgo y presidencia. También se organizan presentaciones cívicas y proyectos culturales vinculados al gobierno. Cabe destacar que el feriado por el Día de los Presidentes es una conmemoración particular de los Estados Unidos de América. En México, no corre este descanso obligatorio por lo que las actividades se desarrollarán de manera habitual. El calendario de feriados en México para 2026 aún contempla varias fechas clave que impactarán tanto en la actividad educativa como en la organización del trabajo y el turismo. Estas fechas, junto con los descansos obligatorios establecidos por la SEP, continúan estructurando el calendario escolar y marcan momentos clave de pausa a lo largo de 2026.