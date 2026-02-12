La Secretaría de Marina y la Armada de México pusieron en marcha un reclutamiento nacional que apunta a jóvenes hombres y mujeres interesados en construir una carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas de México. La iniciativa, que se desarrolla en todo el país, ofrece formación académica militar, gratuita y presencial, como vía de ingreso a una institución clave para la seguridad y el desarrollo nacional. Las convocatorias 2026 para los Establecimientos Educativos Navales ya se encuentran en proceso de publicación y contemplan tanto carreras profesionales como opciones técnico-profesionales, con una fuerte demanda de perfiles estratégicos. Desde la Armada confirmaron que todos los trámites de ingreso son presenciales, directos y sin costo, lo que elimina intermediarios y refuerza la transparencia del proceso. Los aspirantes pueden recordar al Directorio de Mandos Navales para ubicar la instalación más cercana a su lugar de residencia y recibir orientación personalizada. Este esquema busca ampliar el alcance territorial del reclutamiento y facilitar el acceso a jóvenes de distintas regiones, consolidando una presencia operativa y profesional más sólida en todo México. La formación naval permite a los egresados incorporarse como oficiales, técnicos navales o personal especializado, con estabilidad laboral, desarrollo profesional continuo y la posibilidad de participar en tareas de seguridad nacional, apoyo a la población civil y defensa marítima. Los programas educativos están orientados a la operación de buques, aeronaves y unidades terrestres, además de áreas clave como salud, logística y tecnología, fundamentales para el funcionamiento de la institución. Dentro del reclutamiento nacional de la Armada de México, la convocatoria 2026 ofrece las siguientes opciones de formación académica: Carreras profesionales: Carreras técnico-profesionales: Estas carreras navales están orientadas a la operación, mantenimiento y gestión de sistemas estratégicos, permitiendo a los egresados integrarse como oficiales, técnicos o personal especializado dentro de las Fuerzas Armadas de México.