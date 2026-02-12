En México, un trámite impulsado por el Gobierno para obtener uno de los documentos más importantes exige ahora compartir información personal más detallada, lo que ha despertado interés y también inquietud entre quienes deberán realizarlo. Autoridades federales confirmaron que este documento integrará datos clave del ciudadano mediante un proceso especial de registro. Aunque el procedimiento es gratuito, implica proporcionar información que no formaba parte de versiones anteriores, por lo que recomiendan informarse antes de acudir a la cita. El nuevo esquema forma parte de un proyecto oficial de identidad que busca mejorar registros y validaciones. Los detalles técnicos, los requisitos y el objetivo real detrás de esta medida están definidos en disposiciones publicadas oficialmente. La CURP biométrica es una nueva versión del identificador oficial que incorpora tecnología de registro físico y digital. A diferencia del formato tradicional, el trámite incluye la captura de rasgos biométricos mediante personal del Registro Civil y sistemas de seguridad similares a los de documentos electrónicos. Durante el proceso se recolectan datos personales y biométricos específicos, como huellas dactilares, iris de ambos ojos, fotografía facial y firma digital. Esta información queda vinculada al registro oficial del ciudadano mediante un código QR y una firma electrónica certificada. El trámite es gratuito, pero requiere acudir a una cita con documentos básicos. Entre ellos se encuentran identificación oficial vigente, CURP certificada y acta de nacimiento original o certificada, indispensables para completar el registro biométrico. De acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP biométrica también integrará nuevos elementos en su estructura, incluyendo datos personales codificados, homoclave única, fotografía oficial y validación ante Renapo. La implementación de la CURP biométrica busca fortalecer la verificación de identidad en México. Según autoridades federales, el documento permitirá validar datos en tiempo real mediante la Plataforma Única de Identidad, conectada con bases oficiales del Registro Nacional de Población. Esta integración facilitará procesos de localización e identificación, además de ayudar en la prevención del robo de identidad y en la agilización de trámites ante instituciones públicas y financieras. Diversas dependencias podrán consultar registros de forma más precisa. Entre los principales usos del documento se encuentran: En la Ciudad de México (CDMX), el trámite puede realizarse en registros civiles habilitados o en el módulo principal coordinado por Renapo, ubicado en la colonia Juárez. Las autoridades recomiendan agendar cita en línea a través del portal oficial para evitar esperas y completar correctamente el registro biométrico.