Claudia Sheinbaum dejó en claro la postura de México frente a la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional. Durante su conferencia matutina del 9 de febrero de 2026, la mandataria rechazó categóricamente la existencia de operaciones conjuntas con fuerzas de seguridad de Estados Unidos y descartó otorgar nuevos permisos para que agentes extranjeros operen en el país. Las declaraciones llegan en un momento de tensión bilateral, tras reportes de que la administración de Donald Trump presiona para que México permita la participación de fuerzas militares estadounidenses en operativos contra laboratorios de fentanilo. La presidenta fue contundente: la cooperación se limita exclusivamente a intercambio de información. Claudia Sheinbaum negó enfáticamente que existan acciones compartidas en campo con personal estadounidense. “No hay operaciones conjuntas, no hay. Si acaso, hay información que se da, por parte de una agencia de los Estados Unidos”, señaló la presidenta, trazando una línea clara entre cooperación de inteligencia y presencia operativa extranjera en territorio mexicano. Además, aclaró que no existe un incremento en el número de agentes estadounidenses autorizados para estar en México. Solo se realizan renovaciones administrativas cuando algún agente es sustituido, sin que ello implique aumento de personal extranjero. Con esto, desmintió versiones sobre una presencia histórica récord de agentes de EU en el país. Las declaraciones se dieron tras un reportaje del New York Times que reveló la presión de la administración Donald Trump para permitir la participación de fuerzas militares estadounidenses, incluidas unidades de élite y personal de inteligencia, en operativos destinados a desmantelar laboratorios de fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que cualquier colaboración debe respetar la soberanía nacional. El tema surgió a partir de preguntas sobre la detención de Martha Alicia Méndez Aguilar, alias “La Diabla”, capturada en septiembre de 2025 en Ciudad Juárez. Aunque agencias estadounidenses proporcionaron información clave para su localización, la mandataria reiteró que la detención fue realizada exclusivamente por autoridades mexicanas, ejemplificando el modelo de cooperación que México acepta: intercambio de información, pero operaciones 100% nacionales.