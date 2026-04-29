El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, confirmó la ampliación de la Semana Nacional de Vacunación. Los mexicanos podrán vacunarse gratis hasta el 31 de mayo en cualquiera de las 32 entidades del país. La campaña inició el pasado 25 de abril y se extenderá hasta finales del próximo mes, con actividades simultáneas a nivel nacional. La medida de ampliar la cobertura de inmunización se debe al objetivo de garantizar que todos los ciudadanos se apliquen las dosis adecuadas en caso de corresponder. Conoce los detalles de la campaña de vacunación 2026 y aprovecha la iniciativa del gobierno. Ten en cuenta el listado completo de vacunas que se encuentran vigentes en México. La vacuna contra la influenza, la cual se produce en México desde hace dos años, está dentro de esta estrategia. También se aplican vacunas como la de hepatitis B, que ayuda a prevenir padecimientos como la cirrosis y el cáncer hepático. El gobierno también administra la vacuna contra rotavirus, la cual contribuye a reducir la mortalidad infantil asociada a enfermedades diarreicas. Asimismo, en menores de un año se continúa con la inmunización contra sarampión, mientras que a los 6, 12 y 18 meses se aplican vacunas como: En niños menores de ocho años esta campaña permite completar sus esquemas de vacunación, y a partir de los cinco años ya es posible recibir la vacuna contra el Covid-19. Se aplica la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en estudiantes de quinto de primaria, la cual es clave para prevenir el cáncer cervicouterino. En el caso de las personas adultas mayores, se están aplicando vacunas contra influenza, neumococo y coronavirus. Esto es importante teniendo en cuenta la mayor vulnerabilidad a infecciones respiratorias que tiene este grupo. El Gobierno anunció la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas, cuya aplicación se recomienda entre las semanas 32 y 33 de gestación. Esta dosis no solo protege a la madre, sino que también brinda defensas al bebé desde su nacimiento. Esta infección es una de las más comunes en recién nacidos, especialmente en prematuros. Su incorporación representa un avance importante a nivel mundial en los esquemas de inmunización, y reiteró el llamado a las embarazadas para acudir a aplicársela, asegurando que hay suficientes dosis disponibles para su protección y la de sus bebés.