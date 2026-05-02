Estados Unidos ha establecido políticas que brindan a ciudadanos provenientes de más de 40 países la posibilidad de ingresar sin la necesidad de una visa tradicional, a través del programa especial Visa Waiver Program (VWP). Este programa, conocido como programa de Exención de Visa, se fundamenta en convenios internacionales y en alianzas de seguridad entre la nación norteamericana y diversas naciones asociadas. El Visa Waiver Program representa una política destinada a proporcionar una exención de visas, que se fundamenta en la colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y los países involucrados. Para que un país forme parte de este programa, es indispensable que cumpla con requisitos establecidos por el gobierno, los cuales se enfocan en legislación de inmigración, la implementación de políticas antiterroristas y un alto nivel de confiabilidad en los documentos de viaje presentados. El propósito principal de esta iniciativa es simplificar los trámites internacionales para determinados viajeros, promoviendo así los viajes por motivos de negocios o placer a los Estados Unidos. Es fundamental subrayar que, hasta la fecha, Chile es el único país de América Latina que participa en el Visa Waiver Program. Por ende, los ciudadanos argentinos no son incluidos en este programa en la actualidad. No obstante, aquellos individuos que posean nacionalidad o pasaporte de los países listados pueden beneficiarse de este programa. En la actualidad, más de 40 países se benefician de la Visa Waiver Program. Entre ellos, se encuentran: Si bien los ciudadanos de los países miembros ya no requieren una visa tradicional para ingresar a Estados Unidos, existe un requisito esencial que deben satisfacer: obtener la autorización de viaje ESTA. El ESTA (Electronic System Travel Authorization) es un sistema digital que permite a los participantes del VWP obtener la autorización necesaria para el ingreso sin visa. Para obtener la autorización ESTA, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: Los ciudadanos que obtengan la autorización ESTA tendrán la posibilidad de viajar a Estados Unidos por un lapso de hasta 90 días, ya sea por razones comerciales o recreativas. La autorización ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta la expiración del pasaporte del solicitante, según lo que se presente primero. Es imperativo señalar que esta autorización no se considera una visa de visitante.