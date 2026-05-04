Los Estados Unidos cuentan con un sistema alternativo de autorización que permite el acceso al país a determinados viajeros sin la obligación de poseer una visa convencional. Este procedimiento es conocido como ESTA, el cual es un requisito esencial para los ciudadanos provenientes de naciones integradas en el Visa Waiver Program (VWP), quienes viajan por vía aérea, marítima o terrestre, incluida la frontera terrestre desde el año 2022. Este beneficio es aplicable a quienes cumplen con las disposiciones del Visa Waiver Program (VWP), el cual facilita la entrada mediante la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Para acceder a esta autorización, es indispensable poseer un pasaporte electrónico válido (e-Passport) emitido por uno de los países aspirantes al programa, ya que la ESTA está intrínsecamente asociada a dicho documento. A pesar de que los Estados Unidos han reforzado los controles migratorios en sus puntos de acceso, aún existe un mecanismo excepcional que otorga a ciertos ciudadanos extranjeros la posibilidad de ingresar legalmente al país sin visa, siempre y cuando la visita sea de corta duración y tenga propósitos específicos. La autorización ESTA permite estadías temporales de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales limitadas o tránsito. Sin embargo, la aprobación de la ESTA no garantiza el ingreso automático; la decisión final recae siempre en el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada. El permiso puede ser gestionado únicamente por ciudadanos de las naciones participantes en el VWP que cumplan con las siguientes condiciones: La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es el sistema electrónico que permite el viaje sin visado hacia Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta disposición está dirigida a ciudadanos de naciones adscritas que realicen estancias cortas para propósitos turísticos, comerciales o de tránsito. Se trata de un permiso anticipado, que se gestiona en línea y en caso de obtener aprobación, facilita el embarque; sin embargo, la decisión final sobre el ingreso recae en CBP al arribar al punto de entrada. Desde 2022, la solicitud de ESTA también se requiere para los que ingresan vía frontera terrestre, además de las vías aéreas y marítimas. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y posee vigencia de hasta 2 años (o hasta la expiración del pasaporte), admitiendo múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones establecidas por el programa.