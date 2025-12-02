El Congreso mexicano se prepara para modificar el sistema laboral en 2026

El Congreso de México se prepara para debatir la reforma laboral. En esta línea, se prevén que haya importantes cambios en la rutina de los trabajadores, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y otras cuestiones de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En detalle, los funcionarios públicos debaten varias reformas relevantes a la LFT, las cuales están avanzando discretamente en el Congreso. Se trata de iniciativas que no se enfocan en el aspecto económico, sino en un recurso que también influye en la calidad de vida laboral: el tiempo, tanto para el descanso como para afrontar el duelo.

El Congreso mexicano debate la reforma laboral para los trabajadores a nivel nacional Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ambas propuestas ya están en revisión dentro de comisiones de la Cámara de Diputados, y podrían convertirse en puntos centrales de la agenda laboral durante 2026.

¿Cuáles son los nuevos cambios de la reforma laboral?

En México, el diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) planteó una modificación para garantizar hasta cinco días de permiso con goce de sueldo cuando fallece un familiar cercano.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el 24 de noviembre, contempla como familiares de primer grado a:

Padres

Hijos

Cónyuge o concubino(a)

Hermanos

Suegros y cuñados

Además, se propone otorgar hasta tres días adicionales si la muerte ocurre en otro estado o país. El legislador señala que exigir un regreso inmediato al trabajo puede generar afectaciones emocionales y aumentar el riesgo de accidentes laborales, al normalizar una forma de violencia institucional.

¿Cuáles son los feriados del año 2026?

Otro de los cambios en debate es sumar seis días de descanso obligatorio al calendario laboral. Según el diputado Emilio Suárez Licona (PRI), esto ampliaría a quince las fechas marcadas en el artículo 74 de la LFT.

La propuesta se respalda en comparativas internacionales que muestran que México se encuentra entre los países de América Latina con menos días festivos , según la Organización Internacional del Trabajo.

Calendario de feriados en 2026

A continuación, el listado completo de los días de descanso obligatorio que se propusieron para el año próximo.

Día de la Bandera: 24 de febrero

Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo

Batalla de Puebla: segundo lunes de mayo

Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios: cuarto lunes de junio

Día de la Nación Pluricultural: segundo lunes de octubre

Día del orgullo mestizo y la mexicanidad: 12 de diciembre

En la actualidad, existen al menos nueve iniciativas para ampliar los descansos laborales, entre ellas incluir como oficiales los días de Semana Santa y Día de Muertos. No obstante, ninguna fue dictaminada hasta el momento.