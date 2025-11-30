La llegada de diciembre marca el comienzo de la recta final del 2025, en la que aún restan algunos descansos obligatorios para la población de México. El calendario que difundió el Gobierno nacional a comienzos de año ha establecido una serie de jornadas consideradas feriados en todo el territorio azteca, lo que implica que en ciertos casos las actividades laborales se vean suspendidas.

Al mismo tiempo, las expectativas de los ciudadanos se encuentran en alza tanto por las fiestas decembrinas que les permitirán disfrutar de unos días en familia, como por la llegada de las vacaciones de invierno para un sector de la población. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuándo darán comienzo las vacaciones de invierno?

Además del calendario de feriados obligatorios que difunde el Gobierno mexicano a todos los habitantes del país, algunas entidades gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública (SEP) se rigen con su propio esquema de fechas.

¿Cuántos feriados restan en el país antes de Año Nuevo? (Foto: Archivo).

Si bien la SEP contempla las jornadas consideradas como descansos obligatorios, también añade a su calendario la lista de días en que la comunidad educativa no debe asistir a las aulas.

En este sentido, las vacaciones de invierno constituyen una de las épocas más esperadas por los alumnos y sus familias ante la serie de días de descanso con los que contarán entre fines de diciembre y comienzos de enero.

Según detalla el calendario escolar, el receso invernal dará comienzo el lunes 22 de diciembre , finalizando el viernes 9 de enero de 2026 . En este sentido, el retorno a las aulas para los alumnos de la República Mexicana se encuentra programado para el lunes 12 de enero.

¿Cuáles son los feriados que restan en 2025?

Según consigna la Ley Federal del Trabajo (LFT), durante el último mes del año los habitantes del territorio azteca cuentan con la posibilidad de disfrutar de una jornada de descanso obligatorio por Navidad, que se celebra el 25 de diciembre.

Si bien esta fecha queda comprendida para los alumnos en el período de receso invernal, el resto de la población mexicana tendrá la posibilidad de disfrutar en diciembre de un descanso obligatorio siempre que sus labores se los permitan.

En caso de que deban desarrollar tareas durante este día, recibirán no sólo el dinero que les corresponde de la jornada sino también un salario doble adicional por cumplir con sus tareas durante un día festivo. En este aspecto, los patrones deberán abonar a estos empleados un salario triple.