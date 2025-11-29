La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que su gobierno trabaja en un plan que garantice beneficios para los trabajadores sin comprometer la estabilidad económica. “Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año y así cada año alrededor del 12%”, detalló.

Claudia Sheinbaum subrayó que la implementación de la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario serán gradual y en consenso con el sector privado y los trabajadores.

“Nuestro objetivo es que las reformas que vienen sean en consenso y de manera gradual.. no podemos ignorar esta realidad”, expresó. Ya es un hecho. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma laboral para reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales será acompañada por un incremento salarial.

Lo que proponemos es que el salario mínimo siga aumentando y que las 40 horas sean abordadas en conjunto, declaró la mandataria.

Reducción de la jornada laboral: una estrategia progresiva y acordada

La presidenta explicó que la implementación no será abrupta, sino que se llevará a cabo mediante acuerdos con el sector empresarial.

El propósito es que esta medida se transforme en una política sostenible que responda a las demandas laborales y a la viabilidad económica del país. Sheinbaum anticipó la posibilidad de establecer un plan piloto que permita evaluar los efectos de la reducción de jornada antes de su aplicación generalizada. De esta manera, se busca garantizar que la transición sea armónica y beneficie a todos los sectores.

Aumento salarial: objetivo de 2.5 canastas básicas

En la actualidad, el salario mínimo se sitúa en 1.6 canastas básicas, lo que motiva al gobierno a implementar un plan que busca reducir esta disparidad en los próximos años.

La mandataria, Claudia Sheinbaum, destacó que esta estrategia fue desarrollada en colaboración con especialistas para prevenir posibles presiones inflacionarias.

En relación con el salario mínimo, la mandataria aseguró que su gobierno seguirá impulsando aumentos anuales cercanos al 12%. “Nuestro objetivo es que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas”, puntualizó.

